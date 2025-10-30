海廢再生聯盟5週年展 感受海洋教育趣味與深度

記者孫建屏／高雄報導

海洋委員會海洋保育署今（31）日起於駁二Pinway八號倉庫舉辦為期3天的「海廢再生聯盟5週年」系列活動，會中頒發「海廢再生影響力供應鏈獎」，表彰執行海廢回收再利用績效卓越的成員，透過展覽以了解海廢再生聯盟過去5年的執行成果、海洋廢棄物回收再利用流程及海廢產品端等實際應用。

活動邀請農業部漁業署、高雄市政府海洋局、屏東縣海洋及漁業事務管理所、國立海洋生物博物館、宜蘭縣海洋之心永續發展協會、臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司及22家海廢再生聯盟等產、官、學界單位參加「海廢再生聯盟5週年年會」，並於下午舉辦2場課程和2場次的專題分享，使整體活動更加盛大。

海保署表示，今年回顧展共規劃數個海廢回收再利用主題展區，民眾除可親自操作分辨漁網材質及商品製作的海廢原料外，在「海廢商品化成果展示區」中，也能了解目前海廢再生聯盟成員開發的各項產品，透過「商品票選QR Code」，可票選自己最喜愛的海廢產品，並提供心目中願意購買的價格。

此外，由海保署明星海洋物種們領銜演出的「漁網回收手冊影片動畫」也首度於展區公開播出，以及海洋保育ESG等相關成果，以滿足各類型觀展者的需求。

海保署長陸曉筠指出，此次回顧展取名為「巨鯨之後」，主要呼應2020年1月在臺東長濱海灘被尼龍繩纏繞頭部、最終擱淺離世的藍鯨，「我們希望在發生這樣的憾事後，除了當下激昂的情緒之外，更可以延續從中獲得的啟發。」從日常生活中正視海洋廢棄物帶來的問題和影響，並以實際作為一同參與解決海洋廢棄物的行動。

陸曉筠表示，今年度協助聯盟成員執行10項海廢產品碳足跡盤查作業，了解使用海廢再生料粒，加上設計及製程的改變，能達到50%-70%的減碳效益，海保署未來也會持續透過提升經濟誘因，將海廢再生聯盟成員的獨特產品推向國際市場。

海保署指出，由於今年活動適逢萬聖節，展區現場有精心設計結合萬聖節氛圍的小彩蛋，只有現場觀展民眾才能親身體驗；明、後兩日共有12場由迦南樂活全人發展協會、臺灣山海天使環境保育協會、喵喵窩工作室及幻彩泡默（庚炘手作工作室）舉辦的「海廢手作工作坊」，提供現場報名的名額，歡迎民眾攜家帶眷前來體驗海洋廢棄物轉化再生的過程，感受海洋環境教育的趣味與深度。

海洋保育署舉辦為期3天的「海廢再生聯盟5週年」系列活動，邀請等產、官、學界單位共同參與。（海保署提供）

海保署向海廢再生聯盟成員分享黃金5年成果。（海保署提供）