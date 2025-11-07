海廢合作平台曼谷登場 管碧玲：打造印太海廢治理典範

海洋委員會主辦的「印太海廢合作平台」首度跨出台灣，於11月5日至6日在泰國曼谷舉辦「2025印太海洋台泰韌性夥伴研習營」，集結台、日、韓、泰四國代表及國際非政府組織參與。（海委會提供）

海洋委員會主辦的「印太海廢合作平台」首度跨出台灣，於11月5日至6日在泰國曼谷舉辦「2025印太海洋台泰韌性夥伴研習營」，集結台、日、韓、泰四國代表及國際非政府組織參與，開啟平台首次海外行動。活動以「幽靈漁網」為主軸，台灣與泰國分別展出海廢再生成果，展現印太區域海洋合作新動能。

研習營由海委會策劃，延續國內「海廢再生聯盟」經驗，推動跨國公私協力與藍色循環經濟。海委會指出，自2024年籌組印太平台以來，已串聯產官學研單位，以實際案例推動區域合作。此次跨海舉辦，除分享海廢回收與社會動員成功經驗，也建立制度化對話基礎，象徵台灣在印太海洋治理的角色進一步深化。

會中泰國企業Starboard發表，與志工組織Trash Hero Bangkok合作，以回收漁具製作「衝浪板」，讓漁民與在地社群從海廢回收獲益，兼顧生計與環境保育。台灣則展出以廢棄保麗龍漁具再製的「海廢招財貓公仔」，該作品曾於8月台灣文博會亮相、9月赴日展出，以「廢物變招財」的概念引起國際矚目，成為研習營討論焦點。

本次研習營鏈結泰國海洋與海岸資源部、漁業部、朱拉隆功大學、東南亞漁業發展中心（SEAFDEC）、日本全球環境戰略研究所（IGES）、韓國我們的東亞海網絡（OSEAN）、環境正義基金會（EJF）及聯合國開發計畫署（UNDP）等單位，形成公部門、學界與民間協力的跨國陣容。

海委會主任委員管碧玲表示，台灣將持續深化與日本、韓國、泰國等國合作，在廢棄漁具回收及再利用上建立制度化對話，推動「減量、回收與循環應用」的實質行動。她強調，海廢治理無國界、不能單打獨鬥，台灣將以「韌性海洋夥伴」為核心，成為印太地區推展藍色循環經濟與海廢治理的典範。

