海廢登陸前哨站 澎湖淨灘向垃圾宣戰

澎湖美好的觀光形象，面臨崩潰危機！怎麼回事？原來東北季風每年捲起成堆成堆的垃圾堆到沙灘上，細看五花八門，有海洋廢棄物也有食物包裝，什麼都有，令當地人相當無奈。澎湖科大的慈青，也發現印象中的美麗風景完全變樣，決定號召人馬一起到龍門沙灘，要向垃圾宣戰。

澎湖灣啊、澎湖灣，標誌性的藍海、白沙、椰林全破滅，觀光人氣跑光光。

慈濟志工 葉育嘉：「可能也是因為東北季風，加上颱風的共伴效應，所以漂上來的，太多太多的這些海廢。」

天色這麼陰、海風這麼大，為垃圾風暴推波助瀾。慈青社邀大學生跟民眾當環境救火隊，把人拉到沙灘上，也好看看，無法面對的真相。

澎湖科技大學慈青社長 邱冠銘：「在當初邀約(淨灘)的時候，其實學生們的反應都沒有到很好，但是其實，實際服務了之後，他們給的回饋跟反應都是說，他們從來沒有看過這麼多的海廢垃圾。」

不過也別怪天氣，因為海廢跟垃圾哪可能無中生有，還不是人製造的。

澎湖縣龍門村長 洪瑞達：「清了，東北季風這麼強，它(垃圾)明天還是一樣上來，這是一個人定勝天的想法，但是傻人的想法啦，只有不停地撿，沒有其他方法。」

自我喊話、立下標竿，不過與其蠻力硬幹，如果能在源頭減量，豈不是事半功倍？

淨灘民眾：「(要做好垃圾分類)，對啊，但是垃圾不要亂丟，少喝(包裝飲料)。」

