海廢變藝術！證交所「地球特攻隊」響應世界環境日 用回收材料打造循環新美學

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塑膠浮球、保麗龍、廢棄牡蠣殼等在大眾眼中無用的廢棄物，經巧手改造竟能搖身一變，成為兼具美感與實用性的桌面擺飾。為響應世界環境日，臺灣證券交易所近日推出「回收藝術工作坊」，透過知能講座與手作體驗，帶領參與者認識減塑、海洋保育的重要性，將循環經濟與綠色生活理念融入日常。





賦予回收材料第二生命 實踐循環再生理念



隨著海洋塑膠污染問題日益受到重視，如何讓廢棄物重新成為可利用資源，已成為永續發展的重要課題。



證交所本次活動以「無塑日 × 保育海洋」為主軸，整合海洋廢棄物、廢棄漁具及農業剩餘資材等回收資源，透過創意設計與再製工藝，轉化為兼具教育意義與生活美感的創作媒材，讓參與者親身體驗資源循環再生的可能性。

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活動過程中，參與者不僅了解塑膠污染對海洋環境帶來的衝擊，也透過實際創作重新思考消費與廢棄之間的關係，從過去「使用即丟棄」的線性模式，逐步轉向循環再利用的永續思維。

打造專屬香氛Memo夾 將永續融入生活美學





本次工作坊最大亮點，是手作「植感香氛Memo夾」。



在講師帶領下，參與者運用PCR再生塑木作為底座，搭配回收牡蠣殼製成的香氛擺飾，並結合親手彩繪的多肉植物元素，打造兼具實用與美感的桌面小物。





證交所舉辦「回收藝術工作坊」，透過彩繪回收材料製成的多肉植物擺飾，推廣循環再生與永續生活理念。



從看似無用的廢棄材料，到充滿生活風格的創意作品，每一件成品都展現循環經濟的價值，也讓參與者見證資源生命週期被重新延長的過程。



證交所指出，透過手作體驗，希望讓同仁更深刻理解永續發展並非遙遠的概念，而是能夠透過生活中的小改變逐步實踐。當這些循環再生作品被帶回辦公室或家庭使用時，也象徵減塑與環保理念持續向外擴散。



以實際行動落實SDGs 打造綠色企業文化



證交所表示，此次活動不僅呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的SDGs 12「責任消費及生產」及SDGs 14「保育海洋生態」，更透過同仁共同參與及交流，凝聚企業內部的減塑共識，培養永續素養與實踐能力。



證交所強調，2026年「地球特攻隊」永續列車仍將持續前進，未來將推出更多元且具創新性的永續倡議與行動方案，厚植組織綠色量能。



除了持續發揮資本市場影響力，證交所承諾將引領產業落實ESG理念，並由內而外深化綠色企業文化，與社會各界齊心為臺灣勾勒具韌性的永續新藍圖。









（圖片來源：證交所提供）

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