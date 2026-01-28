「海德沃福」台南店遭竊損失200萬...慣竊徒手犯案 贓物變賣拿去買毒

【記者莊曜聰／台南報導】日本知名二手品專賣連鎖店「海德沃福」台南分店近日驚傳竊案，犯嫌短時間徒手打開店門，進入賣場偷走名錶、精品包等，業者粗估損失約200萬元，警方專案小組循線追查，26日傍晚逮到有多項竊盜前科的47歲方姓男子，但疑似有部分物品已經被他轉賣，用來償還欠債購買毒品，詢後依竊盜、毒品罪嫌送辦，檢方聲押獲准，將持續追查贓物下落。

這起事件發生在24日凌晨3時許，方姓男子先是竊取機車當成代步工具，再騎車前往「海德沃福」頂美店，店家位置就在中華西路、台17線大馬路邊，方男到場後徒手打開店門進入賣場，他疑似有事先勘查作案路線，直奔陳列高價精品的玻璃展示櫃，掀開櫃門後將精品包包、名錶、飾品等搜刮一空，再從容離開現場。

方男行竊動作觸動商場保全系統，轄區警二分局長樂派出所員警與保全到場時，他人已經逃逸無蹤，業者清點後發現店內名牌包、手錶及金飾等高價商品失竊，全程徒手犯案未用任何工具，短短5分鐘時間就偷走價值200萬元的商品，讓店家損失慘重。

警二分局成立專案小組追查，調閱周邊監視器畫面以車追人，但方男先在北區竊車才作案，警方一路追查，發現方男行蹤飄忽，直到26日才掌握他到安南區一處平價賓館落腳，立刻出動警力前往查緝，破門逮到方男，起出部分贓物與安非他命，將他帶回警所訊問，才知部分值錢物件已被他轉賣。

遭竊的海德沃福頂美店是全台第二家分店，地點就在台17線大馬路旁。民眾提供

