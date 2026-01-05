海悅12月營收年增81.11％ 2026年代銷釋5,000億案量

海悅目前全台銷售中個案與後續接案合計總銷金額達4,996億元。（示意圖／林榮芳攝）

海悅（2348）今（5）日公告2025年12月合併營收8.24億元，較去年同期大幅成長81.11％；2025全年合併營收73.96億元，排除2024年無處分利益16.52億元，年減幅收斂至11.84％。展望今年代銷推案量達4,996億元。

海悅2025年第四季預售建案包含，新北永和區「漢皇River Sky」、板橋區「新潤世界城」、新竹竹北市「鴻柏鴻湛」、台中太平區「由鉅敘真」、台南北區「國泰原美」等順銷助益，與依代銷合約完成請款，繳出12月代銷收入高達7.24億元，加上「南悅豐映」案交屋尾聲挹注營建收入1億元，使海悅12月合併營收8.24億元，年增81.11％。

廣告 廣告

海悅2025年第四季合併營收29.77億元，較2024年第四季，扣除無處分利益之新北市新店區寶元段土地及建物之部分持分平轉讓予新美齊16.52億元，第四季合併營收約年增16％，亦較第三季大幅成長154.6％。

2025年自住購屋者房貸資源仍趨嚴謹，使預售市場新建案開案數量明顯低於往年；海悅2025全年合併營收73.96億元，排除2024年無處分利益16.52億元，年減幅收斂至11.84％。

對於日前央行理監事會決議，今年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。海悅認為，優質且財務健全的建商更容易獲得銀行中長期的房貸業務支持。

展望今年，海悅目前全台銷售中個案與後續接案合計總銷金額達4,996億元，包含北北基：寶亞南工段、永和區「漢皇River Sky」、板橋區「新潤世界城」、泰山區「義泰信」、中和區「豐森大境」；桃竹苗：達麗台肥案、恆海慶華段與忠泰竹東台泥案；台中市：「由鉅敘真」、「亞昕嶼森」與「鉅陞藏賦」；台南/高雄：台南北區「國泰原美」、台南永康「聯上豐實」、台南科工段「聯上海悅超級城」、白天鵝/富悅新市案與達麗平實段等指標性個案；加上新北「A3光點」與高雄「達麗未來市」將於上半年啟動完工交屋，不僅為海悅營建收入添柴火，更降低土建融額度與減少利息支出。

此外，海悅2大地上權案，子公司金毓泰「台北市議會舊址地上權」開發案，將進行招租規劃的預先作業；台北市信義區逸仙段國有土地地上權案（仁愛逸仙辦公大樓），預計2026年年中取得建築執照，為長期租金收益佈局。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

隱瞞高官性侵少女5月 高市衛生局長千字文發聲：選擇先保住那個孩子的命

最低時薪調漲至196元！手搖飲老闆嘆「一天賺不到人事成本」：多賤才會開店

被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭 「正妹變瘋癲大媽」超驚人