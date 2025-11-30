海拉魯科技震撼大宋！《燕雲十六聲》「墨構」新組合玩法酷似《王國之淚》

網易旗下的開放世界武俠遊戲《燕雲十六聲》（Where Winds Meet）除了國際服受到好評外，最近在中國服更是推出更新，開放名為「聰藝大觀」的相關活動。官方在活動中實裝了一套結合墨家機關術背景的「墨構」建造系統，允許玩家利用「天樞紐」、「方圓桿」等核心組件，自由組裝各種機械裝置。但這玩法也在社群引起討論，認為這不就是任天堂的《薩爾達傳說：王國之淚》的左納烏裝置嗎？

連電池消耗都非常相似。（圖源：燕雲十六聲／薩爾達傳說:王國之淚 編輯合成）

廣告 廣告

《燕雲十六聲》這項系統主打高自由度的物理拼接（中國官方網站），玩家可以發揮創意將各種零件拼湊起來，製作出能夠在水上航行、陸地奔馳，甚至是空中飛行的載具，在傳統武俠題材中融入沙盒建造元素。然而，新玩法曝光後，玩家社群間發現「墨構」的運作機制、組裝介面和物理反饋，與任天堂大作《薩爾達傳說：王國之淚》中的「究極手」及「左納烏裝置」非常相似。

各種利用類似風扇的推進器、操縱桿與輪子將木板黏合，就能創造出坦克、轟炸機、直升機等現代化載具，這種充滿既視感的「黑科技」出現在古風武俠背景中顯得格外突兀。甚至不少台灣網友戲稱「墨家機關術」原來就是「左納烏科技」，更有玩家調侃連消耗的電池介面都跟本一樣，笑稱是「海拉魯科技震撼大宋」。

而中國網友的反應也是差不多，甚至發現任天堂其實在這玩法上疑似有專利，表示：「這次打過來我真護不了你了」、「墨山道也有左納烏科技是嗎」、「燕雲放心飛，有事自己背」、「究極手，我先投降.jpg」、「每個零件都長得一模一樣」、「玩法一樣沒問題，但你零件換個設計吧」