海撈8千億險被判死！越南女首富財產遭拍賣

▲越南女首富張美蘭本月14日開庭時，再被西貢商銀指控造成更大的虧損。（圖／翻攝自臉書）

[NOWnews今日新聞] 越南女首富張美蘭（Truong My Lan）犯下越南史上最大金融詐欺案，一度被判處死刑，但之後由於越南國會修法，張美蘭逃死改判無期徒刑。不過，雖保住性命，張美蘭仍必須返還270億美元（約新台幣8500億元）的詐欺所得，名下財產將遭清算，越南當局正在積極推動拍賣作業，以籌措還款資金。

根據《BBC》報導，胡志明市民事判決執行局本週表示，已查扣張美蘭超過1200項資產，正在尋找專家評估兩只愛馬仕鱷魚皮柏金包的價值，準備拍賣。張美蘭名下的一艘豪華遊艇，預計將於下個月再度進行拍賣，起拍價為493億越南盾（約新台幣6000萬元）。

張美蘭於2024年4月被判處死刑，法院認定她暗地裡控制越南第五大銀行、西貢商業銀行（Saigon Commercial Bank），透過由空殼公司構成的網絡，在10多年內非法取得貸款與現金，總金額高達440億美元。檢方指出，其中270億美元屬於不當挪用，另有120億美元被認定為侵占，成為全球規模最大的金融犯罪案件之一。

張美蘭否認所有指控，被判有罪提出上訴後亦遭駁回，不過，越南國會於去年6月廢除一系列犯行的死刑後，張美蘭也連帶減刑被改判為無期徒刑，但勒令她必須支付270億美元賠償金。

如今，拍賣張美蘭的資產成為官方補償受害者，彌補鉅額詐欺損失的主要手段。在審判期間，張美蘭曾試圖保留這兩只柏金包，向法院求情說其中一只是她在義大利購得，另一只是馬來西亞商人贈送的禮物，希望將包包作為「紀念品」留給子孫，但法院駁回她的請求，裁定這些包包屬於不法所得。

