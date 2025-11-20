海攬公會常務理監事會 商研院力推碳健檢AI財務培力計畫

上圖：海攬公會常務理監事會議，理事長陳木枝（前排左三）主持，北市船代公會理事長林子傑（左四）應邀蒞會交流，商發院處長鄭瑤琳（右二）就「中小微企業碳健檢及AI財務培力計畫」服務進行專案宣導。



下圖：鄭瑤琳簡報「中小微企業碳健檢及AI財務培力計畫」強調，加入輔導計畫，可掌握資金、技術與競爭力三大優勢。（記者陳維強攝）

▲上圖：海攬公會常務理監事會議，理事長陳木枝（前排左三）主持，北市船代公會理事長林子傑（左四）應邀蒞會交流，商發院處長鄭瑤琳（右二）就「中小微企業碳健檢及AI財務培力計畫」服務進行專案宣導。



下圖：鄭瑤琳簡報「中小微企業碳健檢及AI財務培力計畫」強調，加入輔導計畫，可掌握資金、技術與競爭力三大優勢。（記者陳維強攝）

海攬公會昨（二十）日召開第十四屆第三次常務理監事及工作小組會議，由理事長陳木枝主持，會中除特別邀請到台北市船務代理公會理事長林子傑蒞臨進行友會交流。財團法人商業發展研究院營運協作策略處處長鄭瑤琳亦偕同業務拓展室組員到訪，針對商研院一一四年度「中小微企業碳健檢及AI財務培力計畫」服務進行專案宣導，除介紹計畫主軸與碳帳本概念，並說明未來發展趨勢及企業預期效益，包括法規擴大要求、客戶及合作夥伴要求、創造品牌價值、開啟銀行綠色融資機會等，期將該計畫推動擴及公會會員。

廣告 廣告

公會法規工作小組即將於十二月中旬規劃辦理電子提單流通現況研討會，FIATA（國際貨運代理協會聯合會）World Congress今年以「綠色與韌性物流（Greenand Resilient Logistics）」為主題在河內召開，其中「數位轉型」已被視為將是物流產業維持永續與強韌的核心關鍵。

隨著DCSA（數位貨櫃航運協會）宣告其主要九大航運公司成員已簽署允諾在未來逐步將原始紙質提單轉換為數位化提單，目標期望在二○三○年達到全面採用電子提單；身為物流供應鏈重要夥伴的海攬業者，有必要提前瞭解及因應準備，並關注其後續發展。

屆時研討會除分享無紙化與電子提單流通現況、技術操作外，現場也將交流互動解析導入的障礙與疑慮，並重點回顧FIATA今年年會的主要議題及展望。