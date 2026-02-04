海攬公會聯合會員公司校園徵才 啟動

二○二六年海運承攬公會聯合會員公司校園徵才啟動！徵才活動有分場次，歡迎有人力資源需求的公司企業一同赴校參加，先報名經確認後，再按校方格式（之後再另行提供）填寫公司簡介及職缺訊息，報名截止日為二月二十六日。

各場次活動說明如下：

國立臺灣海洋大學二○二六校園徵才博覽會（場次一），日期三月十九日（四），地點於該校育樂館，受理報名家數不限，可同時報名台北海洋科大或實踐大學管理學院海攬公會專場說明會。對象不限科系、不限年級，海大在校學生暨畢業校友、基隆地區大專院校學生暨畢業校友、基隆市民。報名連結：https://forms.gle/ZSqv6HWDNvqVMk3Q6

實踐大學管理學院徵才說明會-海攬公會會員專場（場次二），日期三月二十六日（四），地點為實踐大學-MN棟國際會議廳，受理報名家數六至八家為限，台北海洋科大或實踐大學管理學院的海攬公會專場說明會，請選擇一場報名，惟不出席說明會的公司則不在此限。對象不限科系，限三年級學生及應屆畢業生報名。學生採報名制的方式參加，會後公會將提供學生資料給與會徵才的會員公司。報名連結：https://forms.gle/HQn49nEt4kuPgLz19

台北海洋科技大學徵才說明會-海攬公會會員專場（場次三），日期五月二十八日（四），地點在士林校區，受理報名家數六至八家家為限。對象不限科系，限三年級學生及應屆畢業生報名。學生採報名制方式參加，會後公會將提供學生資料給與會徵才會員公司。報名連結：https://forms.gle/54JMwF3GqgqDiSJj7