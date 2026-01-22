海攬公會、航運學會 開啟產學交流新篇章

▲海攬公會理事長陳木枝（左）、航運學會理事長呂錦山（右）。（記者陳維強攝）



▼海攬公會常務理監事暨工作小組會議，常務理監事、工作小組召集人同台合影。（記者陳維強攝）

▲▲海攬公會理事長陳木枝（左）、航運學會理事長呂錦山（右）。（記者陳維強攝）



▼海攬公會常務理監事暨工作小組會議，常務理監事、工作小組召集人同台合影。（記者陳維強攝）

海攬公會、航運學會開啟產學交流新篇章，海運承攬公會昨（二十二）日召開第十四屆第四次常務理監事暨工作小組會議，由理事長陳木枝主持，會中並邀請到中華航運學會理事長呂錦山教授蒞臨與會。呂理事長致詞時表示，海運承攬業是介於航商與貨主之間非常重要的服務角色，期望未來兩會之間有更加緊密的合作與聯繫，共同推展台灣的航運學術與承攬服務在國際上的能見度。

廣告 廣告

海運承攬公會此次會議，為春節前年終會議，理事長陳木枝特別預祝大家新春愉快。會中除總結一一四年各工作小組專案執行與經費使用狀況，公會並提醒二○二六年度「優良從業人員選拔」正受理推甄中，活動至二月二日下午五點截止，歡迎會員提報公司內部優秀同仁參與甄選，以茲鼓勵。舉凡在相關專業、物流解決方案、工作績效、從業精神、人才培育或社會服務等各個面向有具體表現者，皆可參與選拔。

航運學會理事長呂錦山致詞時特別提到，海攬業介於航商與貨主之間，扮演非常重要的服務角色，期望未來兩會有更緊密合作與聯繫，共同推展航運學術與承攬服務業，進一步提升國際能見度。

呂錦山擁有英國威爾斯大學（卡地夫）海運與國際運輸學系博士學位，現為國立台灣海洋大學航運管理學系特聘教授，海事商業評論期刊總編輯，並曾任教於成大交通管理科學系、香港理工大學等，與航運產業界有相當深厚的淵源。

他提到，航運是個獨特性的產業，也帶來很多就業機會，對整個經濟、社會、國家的貢獻很大，雖然很傳統，但不會消失，隨著環境面的改變，AI開始替代人類的工作，加上最近出現無人自主航行船舶的發展，許多國家已走在前面，相對台灣走的較慢，隨著環境變遷，包括川普政策及紅海戰爭慢慢解除，對海運皆具一定的影響。