海攬公會2026年FIATA教育訓練 開放報名

海攬公會二○二六年第二十一期FIATA教育訓練第三、四單元即將開課，本期聚焦數位物流、智慧海關與航空運輸實務，即起開放報名，歡迎業界踴躍參加。

為協助承攬運送業因應國際物流環境快速朝向數位化、智慧化及專業分工發展，海攬公會於今（二○二六）年率先推出國際認證課程︱第二十一期FIATA教育訓練，其中第三單元及第四單元即將開課。

第三單元（海運承攬運送業理論與實務—下）將於三月四日至四月十八日辦理，課程聚焦數位供應鏈、智慧海關、冷鏈物流及第三方物流（3PL）實務，並結合通關制度、倉儲物流管理與產業案例研討，協助學員培養智慧物流創新能力，掌握國際物流發展趨勢。

廣告 廣告

第四單元（航空貨物運輸理論與實務）預計於五月六日至六月二十七日開課，內容完整涵蓋航空貨運實務、運費與文件作業、運輸保險與貨損理賠，以及航空與海上危險品運送管理，強化學員於高時效運輸與風險控管領域之專業能力。

FIATA教育訓練為國際公認專業培訓體系，課程分為海運上、海運中、海運下及空運四大單元，採年度循環方式辦理，學員可依自身需求彈性選修。每一單元課程時數為六十小時，結合理論講授與實務應用，修畢四個單元並通過測驗者，可申請FIATA國際證書。

本期課程採小班制教學，由業界具實務經驗之專業講師授課，並透過分組報告與期末測驗，提升學員實務整合與問題解決能力。另設多項報名優惠方案，包含兩人同行或同時報名兩單元享有折扣，以及舊生與已取證學員回訓優惠，即起受理報名（網址：https://forms.gle/cmnQXj2nioZHHcAr5），名額有限，額滿為止。