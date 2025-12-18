海攬業優良從業人員選拔 1/12起受理推甄

海運承攬公會年終謝師聯誼會，理事長陳木枝（前排左五）、前交通部次長祁文中（左四）、交通部航港局副局長陳賓權（左六）等貴賓及講師同台合影。（記者陳維強攝）

▲海運承攬公會年終謝師聯誼會，理事長陳木枝（前排左五）、前交通部次長祁文中（左四）、交通部航港局副局長陳賓權（左六）等貴賓及講師同台合影。（記者陳維強攝）

台北市海運承攬公會昨（十八）日召開理監事會，由理事長陳木枝、輪值主席葉建明共同主持，會中除通過二○二六年度海運承攬業「優良從業人員選拔辦法」，訂於一月十二日起受理推甄外，並審議通過七家新入會公司。另該會十七日晚間舉行年終謝師聯誼會，除回顧教育組一年來的工作成果，並感謝產官學界給予的支持與協助。

廣告 廣告

海攬公會「優良從業人員選拔」訂於一月十二日起受理推甄，舉凡在專業能力、工作績效、從業精神、人才培育或社會服務等選拔條件上有具體表現者，皆可參與，詳細活動內容將另行公告周知，活動期間至明年二月二日受理截止。

十八日審議通過的七家新入會公司：永利國際運通、鼎泰報關、萬旺物流、鼎力國際物流、乖乖國際物流、尚閎國際物流、嘉林國際物流等公司。

海攬公會十七日晚間舉行年終謝師聯誼會，會中冠蓋雲集，包括前交通部常務次長／華海洋減碳協會常務理事祁文中、交通部航港局副局長陳賓權、臺灣商港事業發展協會理事長廖超祥、海大運輸科學系教授兼馬祖行政處長/中華海運研究協會理事長桑國忠、台北市船務代理公會理事長林子傑，以及中研院國際事務處執行秘書／中華航運學會秘書長林上閔、台北港貨櫃碼頭公司董事長黃文堯、台北港國際物流公司董事長謝榮芳、地中海航運台灣分公司總經理張屏北、知性國際事業總經理施智璋等多位貴賓及講師出席。