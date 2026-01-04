海明寺捐贈410萬高頂救護車 陳崇岳：傳承觀音大愛守護市民生命
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導
新北市民的生命安全再添守護盾牌！樹林千霞山海明寺秉持觀音大愛，今（4）日捐贈新北市消防局價值約410萬元的高頂救護車一輛，由新北市政府消防局局長陳崇岳親自代表受贈，並虔誠祈求觀世音菩薩保佑新北，守護每一位市民平安健康、生活安穩，並特別贈送感謝狀與救護車模型，感謝寺方對市政工作的鼎力支持，共同打造幸福安心的城市。
千霞山海明寺為樹林地區極具歷史意義的佛教道場，由悟明老和尚於民國49年創建。寺院目前所處的山勢因日出時常見絢麗彩霞，因而取名「千霞山」。寺中多處建築與土地源自居士周鴻城的無私奉獻，長年以來寺方與地方居民情誼深厚，是社區重要的精神寄託。
明光法師指出，開山祖師悟明老和尚畢生致力弘揚佛法與濟助弱勢，不僅在台灣各地奔走，也曾遠赴中國上海、江浙及美國等地，以不懈精神推動慈善與教育。他強調，海明寺將延續老和尚的理念，秉持觀世音菩薩慈悲救苦的教化，持續推展佛學教育、倡議社會公益，期待引導更多人向善，讓社會更和諧。
「海明寺不僅是地方的精神信仰中心，更是守護市民健康的堅實後盾。」陳崇岳致詞時表示，海明寺長期在地方默默行善，從捐贈復康巴士、救護車、資助清寒學生、普渡白米、到關懷毛小孩，各面向的善行都反映出菩薩普渡眾生的精神。他感佩海明寺以實際行動支持市政，更以深厚愛心回饋社會，讓弱勢族群與地方居民都能感受溫暖。
陳崇岳也提到，本次捐贈的高頂救護車，將立即投入消防局第五大隊樹林分隊的救護第一線，對提升緊急救護能量具有重大意義。同時特別感謝明光法師及全體董監事、護持善信的支持，也期盼這份善舉能拋磚引玉，帶動更多企業與善心人士加入守護新北市民健康與安全的行列。
照片來源：新北市消防局提供
