海星高中參訪慈大醫管系 驚艷高齡化智慧醫療

隨著臺灣即將邁入超高齡社會，健康產業已成為最具發展潛力的明星產業之一。為了讓高中學子提早接觸並了解健康管理的多元面貌，慈濟大學醫務暨健康管理學系於12月12日舉辦「健康產業職涯探索體驗活動」。花蓮海星高中運動休閒學程三年級師生一行23人蒞臨慈大介仁校區校園，透過生動的職涯講座、智慧醫療互動以及高齡健康促進設備體驗，親身感受慈大優質的學習環境與醫管系的前瞻視野。

醫管系郭德貞老師以活潑生動的自我介紹揭開序幕，瞬間拉近了與高中生之間的距離。郭老師深入淺出地介紹了慈大醫管系的歷史沿革與課程特色，分析當前台灣健康產業的趨勢，並以芬蘭為例，介紹活躍老化的重要性。她強調，醫務與健康管理不限於醫院行政，更涵蓋社區健康照護、長照管理及智慧醫療科技應用等領域。對於擁有運動休閒背景的海星高中學生而言，結合「運動專業」與「健康管理知識」將是未來職場上極具競爭力的跨域人才。郭老師的解說，讓在場學生對未來的職涯發展有了更清晰的藍圖。

為了讓理論與實務結合，系上特別安排「健康科技體驗」環節，海星高中學生們對於系上的教學機器人Zenbo展現高度興趣，透過互動對話體驗智慧照護的樂趣。現場也讓學生實際體驗健康環有氧運動，藉由全身協調與律動，訓練腿部肌肉，達到身心機能活化。透過Kahoot趣味問答競賽，將稍早吸收的健康產業知識轉化為遊戲題目，競爭相當激烈，最終積分最高的前三名學生開心獲頒精美獎品，達到寓教於樂的效果。

為展現慈大優質且完善的學習與生活環境，系上特別安排校園導覽，帶領海星高中師生參觀明亮舒適的學生餐廳，以及學生宿舍、運動場與學生活動中心等。整潔寬敞的校園空間與完善的生活機能，讓來訪師生對慈大的校園環境留下良好印象。

活動壓軸來到「高齡健康促進設備體驗」，考量海星高中學生具備運動休閒專長，特別展示多項適合高齡者的運動設施，包括室內槌球、投環練習組以及各式體適能設備。學生們更親自進行InBody身體組成分析檢測，透過科學數據了解自身的肌肉量與體脂率，並學習如何解讀數據應用於健康管理，深刻體會到未來的運動指導員若能具備醫學與管理知識，將更能服務廣大的高齡族群。

海星高中帶隊老師表示，非常感謝慈大醫管系的精心安排，讓學生跳脫課本，看見健康產業的實際樣貌。透過參訪，不僅讓海星學子對慈大留下深刻且美好的印象，更種下了投身健康管理領域的種子，期許未來能成為守護大眾健康的專業人才。

