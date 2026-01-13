海景第一排其實很雷？房產達人揭「買房攻略」1格局能避絕對要避

大家都說「沒有100分的房子，只有適合自己的房子」，然而當房子有難以扭轉的天然缺陷，就不是適不適合的問題，到底要怎麼挑格局呢？房產達人Sway於《自住剛需購屋指南》一書中，提供了完整的挑屋策略，從挑屋、公設、環境到合約各方面著手，幫助讀者找到最適合自住的好宅。以下為原書摘文：







主臥室避開6大干擾



花大錢買房子的重頭戲自然是主臥室。我曾說過，黑心投資客只要給你一個大衣櫃或美美更衣室，你就會尖叫的買下這間房，其他瑕疵都自動略過了，有不少建商使用這招，把主臥室放在望出去景觀最好的地方、空間給的最大、加上一個最寬敞的浴室，不管是否會排擠其他空間造成暗廳、沒餐廳或難用的廚房。

廣告 廣告

你可能會問，臥房不就是一個睡覺和私人獨處的空間，要怎麼判斷好壞？臥室空間的重點順序是：第一床位好眠、第二衣櫃收納、第三景觀合宜、第四梳妝台（或置物桌），第五房間位置。睡覺要睡得好，在你未來床頭的牆後面，有幾樣禁忌要避開：

電梯： 滾輪聲與碰撞聲，會造成奇怪的共鳴。

廚房： 常用火會導致溫度高、特別熱，只要有人使用鍋碗瓢盆，聲響穿透力強。

走道： 走來走去，腳步聲不斷是要人怎麼睡啊？

窗戶： 風會吹過來，代表雨也容易打過來，也不能有長窗簾以免拂臉干擾。

電線： 頭後面的牆壁或管道內，如果有主電線經過，難免有電磁波的干擾。

馬桶：床頭與廁所共壁，特別正後方如是馬桶的位置，風水上是大忌，影響健康、運勢、睡眠，感覺極差不說，每次沖水就有連續性的噪音。





看屋時蹲低高度或坐下



我常鼓勵大家，看屋時蹲低你的高度或坐下，以和床等高的視角觀察，上下左右觀看聆聽，旁邊有沒有讓你不舒服的事情？例如空間小、配置困難，導致床頭櫃尖角緊鄰你的頭部，或衣櫃對著正前方造成壓迫感巨大，這代表未來即使你要重新裝潢，有可能也會面臨同樣的困擾。

另外，燈具位置是否直砍你的腸胃、冷氣可以裝在哪裡、會不會直吹讓人頭疼⋯⋯諸如此類，未來重新裝修，也可據此考慮放床、放櫃子、裝設冷氣的位子。

再者，聆聽四周聲響，是聽到車聲風聲讀書聲，還是清晰可聞隔壁戶人家的電視聲？曾有新北市中和區的捷運共構宅，住戶在家居然可以一清二楚的聽到隔壁戶講電話的聲音！那搞不好你在床上打呼的聲音，鄰居也聽得很清楚呢！

順便一提，床頭櫃是一個很細節的小地方，卻也是個要稍微留心的小麻煩。早些年大家喜歡床頭櫃略高於床的高度，但如果睡不安穩，潛意識裡怕頭去敲到床頭櫃的邊角，反而造成隱形的壓力。

後來有些飯店的床頭櫃設計刻意採用低於床邊5公分，降低壓迫感，也蔚為流行。看房子時要注意的是，有些樣品屋或設計師為了讓空間看起來更大、更寬敞漂亮，刻意不放床頭櫃，實際上屬於「單身格局」，不考慮其他人、也少了放手機或眼鏡的收納小檯面。





留意窗與床的位子配置



開窗是臥室的一大重點，窗戶最好避開東北向、西南向，我最喜歡正南向，優點是夏天有風、不會日照直射、冬天有日照、無冷風，方位最佳；正東向則是早上有日照，夏天舒適冬天北冷南涼；正西向是下午有日照，夏天酷熱冬天溫暖；正北向全無日照，家裡會較暗，北冷南涼。

最好的狀況是空氣不錯、能自然通風，但現在大都市空氣品質不佳，如果房子位於主幹道大馬路旁、飛絮灰塵多，就可考慮裝全熱交換器，平日關上氣密窗、減少被空污荼毒。

床的位置盡量不要貼著窗戶擺放，像香港地狹人稠、房價頂天，許多庶民版房間沒有其他選擇，只能讓床緊靠窗戶、臨窗俯瞰世界，但這種靠窗的床並不利於一覺好眠，讓人無法放鬆。台灣的高樓建築密度還沒這麼高，如果建商規劃的格局只能把床放在窗邊，務必考慮。

我曾住過這類房子，夜深人靜時，居然聽得到窗外傳來樓下鄰居打呼的聲音！那豈不代表個人在房間的任何聲響，恐怕都被上下樓鄰居聽到了？後來知道的時候，感覺也太害羞、太懊惱，最後只能選擇把窗戶關緊緊過生活。

以前對於空間配置的傳統原則是「明廳暗房」，現代人的偏好未必一定如此，為了讓賣相更好看，不少建案轉而讓主臥室的位置媲美客廳，營造開闊感、甚至放景觀第一排，讓你一進主臥室，要寬敞有寬敞、要景觀有景觀，第一眼感受的確也是舒適的。但有個小提醒：有景觀自然最好，如果沒有，就得留意隱私問題，萬一棟距太近，只能靠窗簾或紗簾來阻隔。

但光就位置來說，我會更推薦把主臥室規劃放在家中較深處，以保有坐擁整個家的掌控空間感；如果是有孩子的家庭，以親子生活動線來說也合理順暢，爸媽巡房跟孩子道晚安後，就順勢走進內側的房間。

對於建商廣告上的各種花式「第一排」，也有優劣之分，必須留意：「海景第一排」要慎防鹽害與濕氣，電器3、5 年就容易故障；「公園第一排」低樓層有隱私問題，也容易有公園活動的噪音，比如唱得很難聽的卡拉OK 或小孩尖叫聲、打籃球的聲音；「校園第一排」晚上安靜，白天看活動決定吵雜度。

以上雖各有利弊，但至少保有「景」，有一種「第一排」能避絕對要避，就是「馬路、高架橋或捷運高架第一排」，這是最要不得的，基本上住進這房間，日常就跟開窗無緣了。主幹道的揚塵多、過路車的視線隨便一掃就看得到你，種種干擾令人不安；更甚者，高架橋還有震動問題。

我曾看過面對高架捷運第一排的房子，捷運一開過來，免不了次次造成震動，即使不是天搖地動，只是微微震動，但敏感一點的人天天住在這裡，逃都逃不了，除非能習慣與之共眠，否則還是能避就避吧！而高架橋第一排的房子，只能關上高級氣密窗，日常不太能開窗，容易有窒息感，空氣懸浮粒子多，讓玻璃窗很快就髒，你得考慮自己是否能適應這種情況。

（本文摘自／自住剛需購屋指南－限量贈品【賞屋＋驗屋小指南】：這才是人住的！20種爛格局大公開，Sway寫給你的買房護身符／寫樂文化）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

房間很小也要放沙發！老後居家生活3大原則：優先順從自己的意志

年輕人買房「免付頭期款」等於賺到？房地產專家：每月房貸至少還6萬



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為海景第一排其實很雷？房產達人揭「買房攻略」1格局能避絕對要避