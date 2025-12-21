海景第一排聖誕樹吸睛登場！高流17米「金勾TREE」破萬讚成高雄冬季打卡王

紅綠主題燈色閃耀港灣夜空17公尺的主視覺聖誕樹「金勾TREE」矗立在海景第一排與音浪塔、海音館及珊瑚礁群建築燈光交織呼應。(記者黃富貴攝)

今(21日)是80年一遇的冬至＋天赦日在高雄港灣再添夢幻冬日景致！高雄流行音樂中心推出《高流聖誕趴 KMC XMAS》，高達17公尺的主視覺聖誕樹「金勾TREE」矗立在海景第一排，與音浪塔、海音館及珊瑚礁群建築燈光交織呼應，紅綠主題燈色閃耀港灣夜空，亮相後即在社群掀起熱潮，吸引破萬名網友按讚分享，直呼是「高雄冬季必訪打卡新地標」。

高流指出，《高流聖誕趴》活動期間規劃多元內容，白天有適合親子同遊的「街頭舞台」，12月24、25日平安夜與聖誕節當天，更邀請人氣樂團「理想混蛋 Bestards」、「芒果醬 Mango Jump」接力開唱，為港灣夜晚注入滿滿音樂能量；同時也加碼推出線上抽獎活動，邀請民眾一起冬遊高流、感受節慶氛圍。

廣告 廣告

紅綠主題燈色閃耀港灣夜空17公尺的主視覺聖誕樹「金勾TREE」矗立在海景第一排與音浪塔、海音館及珊瑚礁群建築燈光交織呼應。(記者黃富貴攝)

紅綠主題燈色閃耀港灣夜空17公尺的主視覺聖誕樹「金勾TREE」矗立在海景第一排與音浪塔、海音館及珊瑚礁群建築燈光交織呼應。(記者黃富貴攝)

「金勾TREE」結合專屬主題曲與燈光秀設計，與周邊建築燈光變化相互呼應，尚在搭建與試燈階段便成為社群焦點，網友紛紛留言「美到不像話」、「還以為在國外」、「根本是藝術品」，人氣直逼網紅等級。

高流執行長丁度嵐表示，「金勾TREE」是高雄少見能同時映襯黃昏日落、晚霞與夜色港景的聖誕樹，白天與夜晚各具風情。聖誕樹及園區每日於下午5時30分至晚間11時亮燈，每半小時演出一次、每次3分鐘的「金勾TREE」燈光秀，首場於晚間6時登場，最後一場為10時30分，展出至明年1月4日，邀請民眾把握期間前來感受高雄最浪漫的港灣聖誕。