海景BOT營運國立海生館25年 榮獲海洋教育推手獎

海景世界承接國立海洋生物博物館BOT營運25年，獲得教育部「2025年海洋教育推手獎」團體獎。圖為海生館壯觀的大洋池。（海生館提供／羅琦文屏東傳真）

海景世界承接國立海洋生物博物館BOT營運25年，獲得教育部「2025年海洋教育推手獎」團體獎，表彰其在海洋教育推廣。海景世界表示，透過夜宿海生館、我與企鵝的0.1毫米等多元的館內外體驗活動，將海洋保育理念深入社會各層面，並與社區深度合作，未來也將持續深化教育、保育與觀光的結合。

海景世界承接國立海洋生物博物館BOT營運25年，獲得教育部「2025年海洋教育推手獎」團體獎，教育部次長張廖萬堅（左）代表部長鄭英耀頒贈獎座表揚，海景世界總經理何曉光（右）代表接受。（海生館提供／羅琦文屏東傳真）

海景世界表示，多年來公司整合專業團隊，積極與國際頂尖機構交流，不僅在海洋生物養殖、維生系統管理、數位展示規畫及客服品質管理等面向，全方位提升營運效能，奠定台灣海洋教育及水族館管理國際化的堅實基礎，使屏東海生館成為藍色公路的重要地標。

海景世界承接國立海洋生物博物館BOT營運25年，獲得教育部「2025年海洋教育推手獎」團體獎。圖為海生館舉辦夜宿海生館「蟹逅」活動，結合在地港口社區帶民眾認識陸蟹。（海生館提供／羅琦文屏東傳真）

在教育推廣方面，海景世界透過多元的館內外體驗活動，將海洋保育理念深入社會各層面，從研究單位、地方政府及民間團體攜手合作，建立制度化的海洋教育推動模式。其中，「夜宿海生館」活動深受民眾喜愛，被譽為一生必體驗一次的經典活動，累計服務超過50萬人次，成為全台最具規模之海洋教育活動之一。

海景世界承接國立海洋生物博物館BOT營運25年，獲得教育部「2025年海洋教育推手獎」團體獎。圖為夜宿海生館「踏水巡田」結合在地龍水社區體驗摸黃金蜆。（海生館提供／羅琦文屏東傳真）

海景世界也秉持在地共好理念，與恆春半島多個社區深度合作，成功開發結合傳統海洋文化與地方產業的生態旅遊模式，讓旅客在深度體驗中，更貼近與認識台灣的海洋文化與自然環境。

海景世界承接國立海洋生物博物館BOT營運25年，獲得教育部「2025年海洋教育推手獎」團體獎。圖為海生館在世界海洋日舉辦全民淨灘活動。（海生館提供／羅琦文屏東傳真）

此外，海景世界也積極辦理公益性到校推廣課程，目前已推廣至全台共536所學校，總參與人數超過11萬人。同時，辦理海生館領隊訓練班，並提供大專院校學生實習機會，協助培養未來海洋教育及環境教育人才。

海景世界表示，自承接屏東海生館BOT營運以來，致力結合教育、研究與觀光能量，提供具競爭力的服務品質，打造兼具知性與感性的海洋休憩環境，同時積極實踐企業社會責任，讓海生館成為全民終身學習的海洋教育基地，更成為台灣邁向永續觀光與國際接軌的重要力量。

