海柏特今舉辦上櫃前業績發表會

▲海柏特董事長侯知遠（中）、執行長林俊男（右）、財務長陳瑋浩（左）出席法說會。

由富邦證券輔導的海柏特（6884）今（26）日舉行上櫃前業績發表會，預計12月下旬掛牌買賣；該公司近三年營收持續雙位數成長，其中2024 年合併營收或獲利皆雙創新高，達新台幣 11.93 億元，年增約 32%，稅後淨利3,323萬元，每股純益（EPS） 為 2.04 元。2025年則在高基期環境下維持穩健表現，營收結構與獲利能力保持良好基礎，2025累計前三季營業收入為台幣 8.45億元，稅後淨利2,311萬元，每股純益（EPS） 為 1.42 元。隨著新合作案陸續落地，公司期待逐步展現成效，強化營運動能。

海柏特主要業務為多品牌電子資訊產品售後服務，目前已累積近50家國際品牌維修授權，提供涵蓋品牌授權售後服務（含主板級高階維修）、國際客服與附加價值服務等一站式跨境售後解決方案。海柏特董事長侯知遠表示：「海柏特的核心競爭力來自多品牌與多品項維修授權的深厚基礎。目前公司已取得近50家國際品牌授權，涵蓋全球知名品牌手機、電腦、遊戲機、電子書、數位樂器等。授權維持率自2021年至2025年上半年皆維持在9成以上，顯示品牌夥伴對公司專業與服務品質的高度信任。」

海柏特重點布局東南亞市場，為亞太區具備跨品牌、跨國售後整合能力的服務供應商，服務遍及台灣、馬來西亞、泰國、印尼、越南及菲律賓六個市場，擁有超過 400 個據點。隨著東南亞都市化進程與中產階級崛起，帶動消費性電子產品普及率提升，也推升專業售後服務需求增長。海柏特將持續以「跨國一致品質、在地即時服務」為定位，增加授權品牌、強化服務網絡與技術，穩步提升市占及財務表現。