海柏特即將上櫃掛牌 明年拚雙位數成長

海柏特即將上櫃掛牌。圖左為董事長侯知遠、右為執行長林俊男。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕電子產品售後服務廠商海柏特(6884)董事長侯知遠今日表示，公司以多國、多品項、多品牌為成長主軸，明年除服務的品牌、品項力求增加，以帶動營運外，也正在評估拓展中國或印度市場，看明年營運有望雙位數成長；海柏特將上櫃掛牌。

海柏特目前的主力市場為東南亞，不過執行長林俊男指出，海柏特的目標是成為亞太第一品牌。目前，海柏特已經開拓台灣、馬來西亞、泰國、印尼、越南及菲律賓共6個市場，服務據點逾400個，服務品牌則超過45家、服務品項則超過100個。

海柏特是PC品牌廠宏碁(2353)旗下子公司，不過也服務其他PC品牌，以及全球知名的手機、遊戲機、電子書、數位樂器等，授權維持率自2021年至2025年上半年皆維持在9成以上；以業績來看，近3年營收都維持雙位數成長，今年前三季每股稅後盈餘(EPS)1.42元。

展望第四季與明年成長動能，林俊男指出，因為掃碼支付應用普及，支付裝置含舊換新、新增的需求持續提升，明年台灣、海外商機都會提升，是短期成長動能；海外市場增加也是重要動能。

海柏特的海外營收佔約7成，明年也計畫再拓一國市場。侯知遠指出，正考量中國、印度其中一國，兩國人口都多、商機龐大，不過中國內捲激烈、競爭較強，印度的基礎建設落後，各自有負面因素，目前仍在審慎評估。

海柏特指出，隨著東南亞都市化進程與中產階級崛起，帶動消費性電子產品普及率提升，也推升專業售後服務需求增長，將持續以「跨國一致品質、在地即時服務」為定位，增加授權品牌、強化服務網絡與技術，穩步提升市占及財務表現。

