海柏特深化亞太布局 明年業績可望優於今年

【記者柯安聰台北報導】多品牌電子資訊產品售後服務的海柏特（6884）26日舉行上櫃前業績發表會，近3年營收持續雙位數成長，其中2024年合併營收或獲利皆雙創新高，達11.93億元，年增約32%，稅後淨利3323萬元，每股純益為2.04元。2025年在高基期環境下維持穩健表現，營收結構與獲利能力保持良好基礎，2025年前3季營業收入為8.45億元，稅後淨利2311萬元，每股純益為1.42元。



海柏特執行長林俊男表示，隨著支付裝置的推廣、新的國家與市場的境展，以及更多品牌的代理，期待逐步展現成效，強化營運動能，預期明年業績表現會優於今年。







圖：圖為海柏特董事長侯知遠（中）、執行長林俊男（右）、財務長陳瑋浩（左）



海柏特已累積近50家國際品牌維修授權，提供涵蓋品牌授權售後服務（含主板級高階維修）、國際客服與附加價值服務等一站式跨境售後解決方案。海柏特董事長侯知遠表示，海柏特的核心競爭力來自多品牌與多品項維修授權的深厚基礎。目前公司已取得近50家國際品牌授權，涵蓋全球知名品牌手機、電腦、遊戲機、電子書、數位樂器等。授權維持率自2021年至2025年上半年皆維持在9成以上，顯示品牌夥伴對公司專業與服務品質的高度信任。



海柏特重點布局東南亞市場，為亞太區具備跨品牌、跨國售後整合能力的服務供應商，服務遍及台灣、馬來西亞、泰國、印尼、越南及菲律賓六個市場，擁有超過400個據點。隨著東南亞都市化進程與中產階級崛起，帶動消費性電子產品普及率提升，也推升專業售後服務需求增長。海柏特將持續以「跨國一致品質、在地即時服務」為定位，增加授權品牌、強化服務網絡與技術，穩步提升市占及財務表現。（自立電子報2025/11/26）