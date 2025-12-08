海格塞斯暗示重啟核武! 美加速「金色穹頂」系統 核試驗擬重啟

美國國防布局出現重大轉折。國防部長海格塞斯近日在加州雷根國防論壇上宣布，美國正「加速」打造號稱次世代的「金色穹頂」（Golden Dome）飛彈防禦系統，同時更罕見暗示華盛頓正準備重啟核子試驗。 圖:翻攝自X帳號@TheCalvinCooli1

[Newtalk新聞] 美國國防布局出現重大轉折。國防部長海格塞斯近日在加州雷根國防論壇上宣布，美國正「加速」打造號稱次世代的「金色穹頂」（Golden Dome）飛彈防禦系統，同時更罕見暗示華盛頓正準備重啟核子試驗。這番高調發言，不僅再度引爆大國軍備競賽的疑慮，也讓全球安全情勢迅速升溫。

「金色穹頂」是川普政府在五月首度公布的超級防禦計畫，被稱為美國版的「鐵穹」升級版，目標在於攔截彈道飛彈、巡航飛彈、甚至高超音速武器等新型威脅。海格塞斯強調，該系統將在本屆政府任期內為美國提供「切實保護」，並把這個計畫比作 80 年代雷根總統的戰略防禦倡議（SDI）也就是外界熟知的「星際大戰計畫」。

海格塞斯強調，該系統將在本屆政府任期內為美國提供「切實保護」，並把這個計畫比作 80 年代雷根總統的戰略防禦倡議（SDI）也就是外界熟知的「星際大戰計畫」。 圖:翻攝自X帳號@n4hpg

川普更強調，金色穹頂將搭配天基感測器與太空攔截器，強調「就算飛彈從外太空射來也能攔截」，顯示美國下一波軍事戰略的核心已明確向太空移動。

目前該計畫號稱有超過 1,000 家公司投入，耗資恐達數千億美元，但《路透社》曾報導，因政府停擺與資金不透明等問題，進度已延宕。

儘管華府擁有成熟的軍工體系，但在高超音速領域落後於中國與俄羅斯已是不爭事實。高超音速飛彈能以超過 5 馬赫的速度前進並在途中機動，使現有防空系統難以偵測、追蹤或攔截。

金色穹頂若成功部署，將成為美國首次專門對應這類武器的防禦設施，被五角大廈形容為「改變遊戲規則」。

更引發震撼的是，海格塞斯強調美國可能在「平等基礎上」進行核武及運載系統測試，被外界解讀為準備與中俄同步重啟核試驗。

川普更強調，金色穹頂將搭配天基感測器與太空攔截器，強調「就算飛彈從外太空射來也能攔截」，顯示美國下一波軍事戰略的核心已明確向太空移動。 圖：翻攝自軍哥漫談

川普去年十月曾模糊表示，美國將「匹配某些國家」的核子活動，引發外界猜疑。雖然能源部曾暗示沒有立即進行核爆的計畫，但華府近年加強核三位一體（陸基飛彈、潛射飛彈、戰略轟炸機）全面現代化的動作相當明顯。

值得注意的是，《全面禁止核試爆條約》（CTBT）自 1996 年生效後，美、俄、中三大核武國均未再進行完整核爆，唯一例外是北韓。而俄羅斯已於2023年撤回批准，若美國也跟進撤回簽署，全球核試驗時代恐重新開啟。

消息曝光後，數名民主黨議員本週火速提出新法案，批評川普政府的核政策「魯莽」，呼籲國會建立更嚴格的管控機制，以避免新一輪核擴散危機。

金色穹頂與潛在核試驗計畫，凸顯美國正準備進行「戰略大躍進」。從飛彈防禦、太空軍事化，到核武三位一體全面現代化，美中俄三國間的軍備競爭似已邁入新階段。

海格塞斯最後強調：「美國絕不會讓自己再度被核子勒索。」

