海棉事業部拉貨回溫 南良11月營收月增14%

南良國際（5450）11月營收為2.05億元，較10月營收1.8億元增加14.17％，較去年同期營收2.22億元減少7.49％；累計2025年1至11月合併營收達21.97億元，較去年同期24.45億元減少10.15％。

南良表示，11月營收主要受惠於高分子彈性體發泡材料（海棉事業部）的出貨力道回溫，尤其是在美國、越南市場的需求，更在關稅政策明確下，有明顯客戶急單出現，整體訂單已可見逐月回溫，能見度已達明年第一季。另一方面，國防軍備與個人安全防護市場的拉貨需求穩健奠定，旗下特殊紡織品材料（特紡事業部）的軍備用品與個人安全防護材料，已切入國防產業鏈，供應包括隔音遮蔽、防禦工程等相關軍備物品，「軍工防護」與「潛水海棉」雙引擎，穩健推升11月營收繳出月增率正成長的成績。

南良觀察到，近期政府推動國防特別預算並強化國防自主方向，使國內軍備與防護供應鏈成為市場關注焦點，歐洲也因俄羅斯軍事威脅與日劇增，帶動其他國家增加相關軍備基金。在這波政策推動下，高性能材料的技術門檻與量產能力，南良憑藉旗下兩大核心事業部：特紡事業本部（特殊紡織品材料）專精於耐久性、高強度與防護性佳的特殊纖維應用，提供人體安全保護；特材事業本部（功能性薄膜複合材料）則提供專業薄膜生產與PUR、油性及淋膜等完整貼合工藝，確保產品的高機能性與安全性。南良也積極投入輕薄高耐穿刺布料專案，最高耐受力達ASTM F2878-10達LV2（4Nf），輕量化達300gsm以下，可應用於警用防護手套與衣物並滿足阻燃需求，持續強化材料技術延伸至軍用頭盔阻燃布、阻燃手套等新型軍備品，目前也已成功切入國防軍備與專業安全性的裝備市場。

認可運用Kevlar®發揮最高規格防護的材料廠，具備50多年高分子複合材料的關鍵供應鏈地位，南良將核心材料從上游推向終端應用場域，包括台北捷運導入的防砍包、防切割手套，以及101大樓、南紡夢時代採用的電動車專用防火毯，具備從材料到應用的垂直整合能力，能快速導入不同情境的安全需求。南良也積極拓展全球市場，因曲棍球意外事件帶動運動防護標準升級、中國室內滑雪市場年內新增上千座場館，推升相關護具需求成長，以及烏俄戰爭中大量使用南良黏扣帶於止血綁帶等軍醫設備。在政策推動與市場需求同步擴大的背景下，公司的材料研發深度、跨領域整合能力與既有國際軍備合作經驗，有助於在未來國防與防護升級潮中占據更具戰略性的角色。

展望未來，南良維持審慎樂觀看法。南良將持續聚焦在「國防安全」與「綠色永續」（Eco-Family生質循環系列）兩大高價值成長核心，公司將持續發揮「多產地、多市場」的全球製造彈性，有效協助國際品牌客戶分散供應鏈風險。憑藉在功能性材料研發與垂直整合供應鏈的優勢，特別是國防安全領域訂單的持續增溫，南良預期訂單能見度將持續攀升，可望在新興地緣政治與全球供應鏈重組的趨勢下，進一步鞏固市場領導地位，並為公司開拓長期且具爆發力的高值化成長路徑。