海歸碩士求職碰壁「2萬多也投」！寄80封履歷難上岸崩潰：連根香蕉都不給？

一名具有海外商學院碩士學歷的男子近日在網路發文，表示返台求職後遭遇重大挫折。他透露自己半年內投出80多封履歷，即便不斷調整職稱與期望薪資，仍難獲錄取，讓他不禁崩潰質疑，「台灣的老闆們到底想要什麼人？連根香蕉都不給的嗎？」

該名男子在Dcard發文表示，自己畢業於「QS世界大學排名」略低於台灣中字輩的大學商學院碩士，返台後鎖定市場分析與行銷策略領域求職。他準備了80種不同版本履歷，職務從專員一路往下修到助理、實習、儲備幹部、銷售人員甚至「屎缺」，薪資期待也從5萬元一路下調到2萬多元，但仍無法順利取得正職機會。

原PO指出，有些公司標示「經驗不拘」，實際面談卻仍反覆詢問經驗；也有職缺內容與標題不符，或在低薪條件下要求高度專業。他提到，也曾遇到表示「不要求即戰力」的企業，最後仍僅錄取已有經歷者，甚至碰到國際企業在面試前取消安排，讓他的求職過程更加受挫。

他無奈感嘆，「台灣的老闆們到底想要什麼人？連根香蕉都不給的嗎？」並形容自己被困在「沒工作沒經驗、沒經驗找不到工作」的循環中。原本他希望能找到與專長相關的第一份工作，後來退而求其次只求能學到東西，如今甚至接近放棄挑工作，但又擔心錯誤決定影響未來發展。

貼文曝光後，不少網友分享自身觀察，認為因素可能來自產業時機、學校排名與實際資歷，「現在這個時間點確實比較難啊，大家都要吃尾牙領年終了哪有空管那麼多」、「很多人大學就在實習了，你學碩一個實習都沒有？」、「有沒有可能是你大學校名太後面，研究所又沒有洗到有名的，主管寧願用本土學碩的也不要你海龜的增加他們薪資成本」、「坦白跟你講，我QS前40，然後我有兩段實習經驗還是找不到，這樣你有比較舒服了嗎」、「一來現在年末，二來人資不是白痴，除非你學士還不錯，不然你到國外拿一個不如中字的碩回來大家都馬當你沒料洗學歷，有料的早就留在國外了」、「文組要頂級學校才好找，不然你得有證照」、「中字輩的大學QS都滿後面的欸，英美歐洲一堆看起來普通的排名都很好，這一代表你的海外學歷沒有你本國學士來得有優勢喔」。

