海水太熱又鹹「恐怖異象」！害廣島牡蠣9成滅絕式死亡 空前慘況曝

國際中心／潘靚緯報導

日本產量第一的廣島養殖牡蠣出現大量死亡，日本農林水產大臣鈴木憲和(圖右)前往視察，直言產業受災狀況相當嚴峻。（圖／翻攝自X平台 @鈴木憲和）

日本廣島的「養殖牡蠣」向來以日本產量第一聞名，但從今年秋季開始，原本應該豐收的海域卻出現牡蠣大量死亡的警訊，10月進入收成季，廣島中部與吳市等沿岸地區的漁場災情越來越嚴重，不少養殖業者通報，疑似受到全球暖化、海水變熱影響，牡蠣死亡比例高達9成，產量大幅下滑，產業面臨嚴峻考驗，廣島縣知事湯崎英彥直言：「目前的狀況已是災害級別。」。

根據《日本放送協會》報導，日本農林水產省外局水產廳的最新調查顯示，牡蠣大量死亡的異常現象，不只發生在廣島，瀨戶內海沿岸的愛媛縣、香川縣與兵庫縣等地，同樣出現牡蠣死亡率增加的現象，部分海域甚至逼近8成至9成，讓日本冬季代表性的美食產業面臨前所未有的危機。

廣告 廣告

廣島縣水產海洋技術中心分析原因，研判今年夏季異常酷熱，導致海水溫度長時間偏高，再加上降雨稀少，使得海水鹽分濃度提升，讓牡蠣無法承受環境變化，產生生理障礙並大量死亡。

水產廳針對10個有牡蠣養殖的都道府縣進行調查後也發現，瀨戶內海沿岸多處發現，高水溫、餌不足與海水溶氧量偏低可能是牡蠣大量死亡的主要原因。一般而言牡蠣的自然死亡率約為3到5成，但今年漁民回報的數據，幾乎翻倍7到9成。

根據《CTWNAT》報導，災情最嚴重的吳市，一名養殖戶名原大輔（音譯）表示，他在9月中就察覺異樣，但沒料到今年收成的牡蠣竟有9成死亡。往年能收獲200公斤以上的去殼牡蠣，現在只剩30公斤，不僅如此，少數倖存的牡蠣也因為變成茶褐色，賣相不佳，失去商品價值。

更雪上加霜的是，原本預計明年收成的牡蠣，已出現8到9成死亡，養殖戶坦言：「8月前牡蠣都長得很好，以為會是最豐收的1年，但面對大自然完全沒有辦法。現在不知道還能做什麼，只希望能獲得政府支援，讓廣島的牡蠣業不會消失。」。

日本農林水產大臣鈴木憲和19日前往東廣島市視察，親手拿起死去的牡蠣殼聽取報告，現場產業狀況十分嚴峻，承諾會加速查明原因，同時強調會與地方自治體合作，先盤點現行制度可運用的支援方式，再全力補強養殖業者經營。

廣島縣知事湯崎英彥直言，目前養殖牡蠣產業遭遇的狀況已是災害級別，他強調，「提到廣島就想到牡蠣」的品牌價值不能受損，透露縣府正研議金融支援與新型養殖技術的研究補助，希望在環境快速變動的時代，為產業找到新的生存方式。

儘管養殖牡蠣的岩手縣、福岡縣與三重縣等非瀨戶內海地區，並未出現牡蠣大量死亡的異常，但瀨戶內海一帶的廣泛災情，已讓中央與地方共同警覺到海洋環境變遷對水產業的衝擊。水產廳表示，將持續調查牡蠣受災全貌，並儘快找出科學原因，作為後續制定政策的基礎。

更多三立新聞網報導

赴福壽山農場賞花摔落邊坡骨折！年薪千萬保險總監怒求償 獲國賠362萬

7人只點1盤蚵仔煎！吹冷氣佔位30分翻桌率歸零 鹿港老街店家傻眼貼公告

氣溫驟降冷颼颼！彰化48小時內88人不適送急診、5人心臟驟停最年長84歲

12天狂撈7400尾「烏金」 2百萬年終獎金提前入帳 漁民嗨：趁低溫再衝

