海水藏金 50 億噸不是夢？日企研發「藻類煉金術」 金價崩盤關鍵曝

國際中心／程正邦報導

國際金價屢創歷史新高，全球避險情緒升溫，投資人爭相湧入金市。（示意圖／PIXABAY）

國際金價近年在地緣政治不穩與通膨陰影下，猶如脫韁野馬屢創新高，與二十年前相比暴漲逾 10 倍。當世人感嘆「地底黃金」將枯竭之際，科學界再度將目光投向海洋。據《商業內幕》（Business Insider）報導，日本工業巨頭 IHI 株式會社（原石川島播磨重工業）的研究團隊已在實驗室確立了「海水提金」的技術，若未來成功商轉，這項黑科技恐將打破黃金的稀缺性，重塑全球金融秩序。

IHI公司的福島康之開發了從海水中提取黃金的技術。(圖/翻攝Business Insider Japan臉書)

海洋金庫：儲量是人類開採總量的 2 萬倍

廣告 廣告

科學界長期估算，全球海水中溶解的黃金約達 50 億噸。對比人類歷史至今僅開採約 18 萬噸、地底剩餘儲量僅約 5 萬噸的現狀，海洋無疑是地表最大的寶庫。

IHI 主任研究員福島康之指出，所謂的「黃金短缺」其實是相對概念，就像石油開採技術不斷演進，讓「可採儲量」持續延長，黃金的獲取來源也正從陸地礦脈延伸至海洋。

關鍵技術：來自溫泉的「強效吸附藻類」

從海水中提煉黃金，最難的不是發現，而是「精準分離」。福島團隊研發出一種特殊的「生物吸附法」，核心主角是一種能在極端環境生存的特定藻類。這種藻類取自日本東北地區的高溫、強鹼溫泉。由於生長環境惡劣，演化出極強的生命力與特殊的化學反應能力。

海水中的黃金多以「氯化金」的形式溶解。當這類藻類接觸到海水時，會發生化學作用將氯分離，使黃金還原成固體金屬狀態並依附在藻類上。在眾多金屬元素中，黃金是最容易被還原的。實驗顯示，該藻類能精準捕捉黃金，不受海水中大量鹽分或其他礦物質干擾。

佛列茲·哈伯是猶太裔德國化學家，在第一次世界大戰期間他開發和部署氯氣和其他毒氣的化學武器工作，他也被稱為「化學武器之父」。（圖／翻攝維基百科）

百年殘念：成本仍是「點石成金」的最後一哩路

儘管技術在實驗室已獲確立，但「規模化」仍面臨嚴峻挑戰。早在一百年前，德國諾貝爾獎得主哈伯（Fritz Haber）就曾想靠海水提金償還一戰賠款，最後因入不敷出宣告失敗。

福島坦言，目前面臨的障礙與百年前相同：濃度太低。1 噸海水中僅含約千萬分之一克的黃金。若要提煉出 1 克金塊，處理的水量相當於一個大型湖泊。另外，在真實海洋測試中，藻類容易被微生物分解或被海洋生物啃食，導致維護成本極高。

商業化第一步：鎖定「廢水與溫泉」

福島直言，若要單純從海水中獲利，金價恐怕還得再漲幾十倍。因此，團隊目前的策略是「降維打擊」：將這套藻類吸附技術先應用於黃金濃度較高的礦山廢水、工業排放水或特定溫泉水。

一旦這套模式成功商轉，黃金的定位可能從「昂貴避險資產」轉變為「高效工業材料」。由於黃金不生鏽、導電性極佳，若成本大幅下降，電子零件與能源設備將迎來革命性變革。

海水藏金 50 億噸不是夢？日企研發「藻類煉金術」，消息傳出引起金價崩盤。(資料照)

金價的隱形上限

海水提金技術的確立，為全球金價設定了一個「隱形天花板」。福島預言，一旦商業化路徑打通，黃金將不再是受制於地底下有限礦藏的稀有金屬。這場橫跨百年的科學追逐，正透過微小的藻類，一步步逼近現實。

更多三立新聞網報導

同事薪水多 5 千卻整天看球賽？網揭「職場殘酷關鍵」：這技能是保命符

追求長壽有秘訣！醫點名「3種運動」CP值高：第一名降56%心血管風險

洗衣悲劇！羽絨外套成「重磅大水球」恐毀機器 內行曝真相

3 兆元投資案傳變數？輝達入股 OpenAI 計畫驚傳停滯 黃仁勳回應了

