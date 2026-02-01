海水藏金 50 億噸不是夢？日企研發「藻類煉金術」 金價崩盤關鍵曝
國際中心／程正邦報導
國際金價近年在地緣政治不穩與通膨陰影下，猶如脫韁野馬屢創新高，與二十年前相比暴漲逾 10 倍。當世人感嘆「地底黃金」將枯竭之際，科學界再度將目光投向海洋。據《商業內幕》（Business Insider）報導，日本工業巨頭 IHI 株式會社（原石川島播磨重工業）的研究團隊已在實驗室確立了「海水提金」的技術，若未來成功商轉，這項黑科技恐將打破黃金的稀缺性，重塑全球金融秩序。
海洋金庫：儲量是人類開採總量的 2 萬倍
科學界長期估算，全球海水中溶解的黃金約達 50 億噸。對比人類歷史至今僅開採約 18 萬噸、地底剩餘儲量僅約 5 萬噸的現狀，海洋無疑是地表最大的寶庫。
IHI 主任研究員福島康之指出，所謂的「黃金短缺」其實是相對概念，就像石油開採技術不斷演進，讓「可採儲量」持續延長，黃金的獲取來源也正從陸地礦脈延伸至海洋。
關鍵技術：來自溫泉的「強效吸附藻類」
從海水中提煉黃金，最難的不是發現，而是「精準分離」。福島團隊研發出一種特殊的「生物吸附法」，核心主角是一種能在極端環境生存的特定藻類。這種藻類取自日本東北地區的高溫、強鹼溫泉。由於生長環境惡劣，演化出極強的生命力與特殊的化學反應能力。
海水中的黃金多以「氯化金」的形式溶解。當這類藻類接觸到海水時，會發生化學作用將氯分離，使黃金還原成固體金屬狀態並依附在藻類上。在眾多金屬元素中，黃金是最容易被還原的。實驗顯示，該藻類能精準捕捉黃金，不受海水中大量鹽分或其他礦物質干擾。
百年殘念：成本仍是「點石成金」的最後一哩路
儘管技術在實驗室已獲確立，但「規模化」仍面臨嚴峻挑戰。早在一百年前，德國諾貝爾獎得主哈伯（Fritz Haber）就曾想靠海水提金償還一戰賠款，最後因入不敷出宣告失敗。
福島坦言，目前面臨的障礙與百年前相同：濃度太低。1 噸海水中僅含約千萬分之一克的黃金。若要提煉出 1 克金塊，處理的水量相當於一個大型湖泊。另外，在真實海洋測試中，藻類容易被微生物分解或被海洋生物啃食，導致維護成本極高。
商業化第一步：鎖定「廢水與溫泉」
福島直言，若要單純從海水中獲利，金價恐怕還得再漲幾十倍。因此，團隊目前的策略是「降維打擊」：將這套藻類吸附技術先應用於黃金濃度較高的礦山廢水、工業排放水或特定溫泉水。
一旦這套模式成功商轉，黃金的定位可能從「昂貴避險資產」轉變為「高效工業材料」。由於黃金不生鏽、導電性極佳，若成本大幅下降，電子零件與能源設備將迎來革命性變革。
金價的隱形上限
海水提金技術的確立，為全球金價設定了一個「隱形天花板」。福島預言，一旦商業化路徑打通，黃金將不再是受制於地底下有限礦藏的稀有金屬。這場橫跨百年的科學追逐，正透過微小的藻類，一步步逼近現實。
更多三立新聞網報導
同事薪水多 5 千卻整天看球賽？網揭「職場殘酷關鍵」：這技能是保命符
追求長壽有秘訣！醫點名「3種運動」CP值高：第一名降56%心血管風險
洗衣悲劇！羽絨外套成「重磅大水球」恐毀機器 內行曝真相
3 兆元投資案傳變數？輝達入股 OpenAI 計畫驚傳停滯 黃仁勳回應了
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 95則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 41則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 21 小時前 ・ 25則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 57則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 53則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
小鐘驚爆「生死一瞬間」！搏命通告「椅墊下放電擊棒」痛飆髒話
中天綜合台《綜藝OK啦》3日晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」主題，小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 5則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
不只車銀優！金宣虎遭爆設空殼公司逃稅 父母刷公司卡付生活費
韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），逼得他1月26日在IG道歉，並表示會「虛心接受結果，並承擔相應的責任」。風波還沒落幕，沒想到同經紀公司Fantagio的金宣虎今（2╱1）也被爆同樣疑似通過空殼公司逃稅，令粉絲震驚。太報 ・ 2 小時前 ・ 4則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始 怨總統之路遭斷
即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。民視 ・ 1 天前 ・ 162則留言