海水藏金50億噸？日企研開發新提煉法「技術已確立」 恐讓金價崩盤

國際金價近來屢創新高，與20年前相比已上漲約10倍。在地緣政治風險升溫、通膨壓力加大的背景下，黃金作為避險資產持續吸引資金湧入。然而，如果人類能從海水中提取黃金，金價是否還會一路上漲？針對該構想，日本IHI株式會社（原石川島播磨重工業）的研究團隊，正努力將其變為現實。

美國新聞網站「商業內幕」（Business Insider）報導，科學界長期流傳一個說法，指全球海水中蘊藏約50億噸黃金，數量是人類至今開採總量的2萬倍。若這一資源能被有效利用，勢必對全球黃金市場產生深遠影響。

據了解，日本IHI株式會社主任研究員福島康之近10年來持續投入「海水提金」技術研發，目前在實驗層面已完成技術確立，剩下的關鍵在於如何實現商業化。福島指出，一旦海水提金具備經濟可行性，其成本將自然形成金價的上限，「如果黃金可以穩定地從海中獲得，價格下跌是完全可能的。」

傳統觀點認為，人類已開採的黃金總量約為18萬噸，仍可開採的地下儲量約5萬噸，換算成體積，僅相當於幾座標準游泳池。然而，福島認為，相關說法本身就存在誤解，所謂「可採儲量」是基於當前技術與成本條件下的結果，並非自然界中黃金的實際總量。隨著技術進步與金價變動，曾被視為無法利用的低品位資源，也可能重新具備價值。

該邏輯與石油資源極為相似。多年來，全球石油「還能用多久」的估算並未顯著縮短，正是因為新技術不斷擴展可開採範圍。黃金亦然，而海洋，正是這條延長線的終點。但從海水中取金，遠非蒸發海水這麼簡單。

報導指出，海水中含有大量鹽分與其他礦物質，而黃金濃度極低，必須在溶解狀態下進行選擇性回收。福島團隊採用的關鍵技術名為「生物吸附」，即利用生物材料吸附並還原水中的金屬。在這過程中，「藻類」意外成為了主角。

福島說明，海水中的黃金多以「氯化金」形式存在，當其接觸到特定藻類成分時，會發生化學反應，氯被剝離，黃金被還原為金屬狀態，從而以固體形式回收。由於黃金在金屬中最容易被還原，吸附效率遠高於其他元素，因此能實現高度選擇性。

值得一提的是，這種藻類並非人工培育，而是源自日本東北地區某處高溫、強鹼性的溫泉。該環境極端惡劣，普通植物難以生存。福島在2017年透過合作研究獲得藻類樣本，並成功在實驗室中培養。對於原本專攻陶瓷材料、並非生物學出身的他而言，這一成果堪稱突破。

事實上，「海水提金」並非新構想。約100年前，德國化學家、諾貝爾獎得主弗里茨哈伯（Fritz Haber）便曾嘗試從海中回收黃金，以協助戰後德國支付鉅額賠款，最終因成本過高放棄。福島坦言，在實際研究中，他深刻體會到哈伯當年的困境，技術原理並非問題，真正的瓶頸始終是成本。

他坦言，目前最大的挑戰，正是海水中黃金的超低濃度。據估算，1噸海水中僅含約千萬分之一克黃金。福島形容，若要從自然海水中回收1克黃金，所需水量相當於整個大型湖泊。在實驗室條件下，藻類對高濃度含金水的吸附效果理想，但在真實海水環境中，效率將呈數量級下降。

團隊也曾進行實海測試，但藻類容易被海洋生物啃食，或因微生物作用迅速劣化，即便放置於深海，回收成本仍居高不下。福島直言，若要讓海水提金真正盈利，金價至少還需上漲數十倍甚至百倍。因此，現階段更現實的方向，是將技術應用於溫泉水、礦山廢水等黃金濃度相對較高的水源。福島目前正積極尋找合作夥伴，希望以此作為商業化的第一步。

在福島看來，黃金的未來價值不僅存在於投資與珠寶市場，「黃金不會生鏽，導電性極佳，是極為優秀的工業材料。」他指出，若價格下降，黃金在電子、能源等領域的應用空間將大幅擴展。從諾貝爾獎科學家的未竟之夢，到現代企業實驗室中的藻類技術，海水提金似乎正一步步接近現實。

