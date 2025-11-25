海況差運補困難 蘭嶼啟動控油

由於冬季海象不佳，台東縣蘭嶼鄉物資運補困難，加油站近日啟動控油措施，圖為蘭嶼開元港。（蔡旻妤攝）

近月東北季風報到，外島海象不穩，台東縣蘭嶼鄉島內唯一加油站啟動控油機制，出現「限加200元」情形，民眾生活雖不便，但多半能體諒。中油公司回應，只要天氣好、貨輪能開，將立即補給油料。

蘭嶼東清國小校長湯惠美指出，天候造成運補困難，「油沒有進來，就勢必要管控」，控油讓日常交通受限，必須事先規畫油量，「但這2年氣候異常明顯，控油狀況比往年嚴重，印象中前年沒有這麼辛苦」。

楊姓漁民表示，海況差導致油料船無法運補，加油站必須限制汽油供應，「騎摩托車去加油時會被限制只能加50元」，雖然不便，但從公共利益來看，能保障每個人都有油使用，也可優先供應醫療、學校等急需油料。

對此，中油東區營運處副處長林永忠表示，蘭嶼、綠島油料均從花蓮北埔供應，一路運送到台東富岡漁港，10月中旬過後東北季風增強，加上颱風前後海象劇烈，以及貨輪載運油料限制等，導致近10天僅派出1趟補給船。蘭嶼每日汽油需求約1400公升，油槽若降至3至4萬公升，便須限量，以避免瞬間抽空影響民生，控油純粹因天候造成運補困難，只要天氣好、船能開，將會立即補油。

由於蘭嶼僅有1處加油站，加上距離野銀及東清部落路途遙遠，居民經常需長途往返。為改善供油問題，台東縣府規畫與中油合作，在島東側新設加油站，盼緩解居民加油不便。

林永忠說明，中油已簽約1艘載運量更大的船舶，近期將提前投入離島運補，單趟可運送40多個油櫃，將大幅提升運補效率，可降低冬季控油對民生的影響。