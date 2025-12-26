海洋保育審議會首次開會 23委員名單出爐

海洋委員會22日召開首屆「海洋保育審議會」第一次會議，並報告「整體海洋保護區管理政策方針」草案，是為未來統合各類海洋保護區政策的依據。草案將於2026年6月前報請行政院核定。海保署稱，未來海洋庇護區送審時，會辦理公開展覽和公聽會，讓公眾、利害關係人也能充份參與。

海洋保育審議會負責劃定海洋庇護區，以及海洋生物保育相關之禁限制事項。首屆審議會共設23名委員，除有11名相關機關代表，也有原住民族委員會、漁業署、全國漁會推薦的八名代表，另外四名專家學者及保育團體代表則長期投入棲地復育、生物多樣性、海洋法規政策等相關專業領域，並有傑出海洋保育獲獎、特殊貢獻，以及參與《海洋保育法》推動等事蹟。委員12月10日起聘任，任期為兩年。

廣告 廣告

三位專家學者為海洋大學海洋生物研究所榮譽講座教授邵廣昭、台灣大學海洋研究所退休教授戴昌鳳、政治大學國際經營與貿易學系教授施文真，保育團體代表為蠻野心足生態協會創會理事長文魯彬。

海洋保育審議會第一次會議率先報告「整體海洋保護區管理政策方針」草案，作為未來統合各類海洋保護區政策的指引。該草案於10月底已提報台灣海洋保護區整合平台會議，與各海洋保護區管理機關進行研商；會同中央目的事業主管機關後，將依規定於2026年6月底前報請行政院核定，作為中央與地方共同推動海洋保護區管理的重要政策依據，亦是後續審議海洋庇護區劃定及禁限制公告事項的關鍵參據。

海保署署長陸曉筠稱，草案三大政策目標為「打造韌性健康海洋」、「強化自然為本的海洋棲地治理」及「建構公平包容的永續海洋」，提出兩大策略與十項行動方案，涵蓋海洋保護區的分類分級、規劃管理、調查與監測、既有保護區效能提升，並進一步強化棲地復育、智慧管理、社區溝通與在地守護、跨部門合作及聯合執法等。

海保署補充，會中各委員對政策方針草案朝向兼融保育與永續利用的整體目標方向，具有高度共識。

依據《海洋委員會海洋保育審議會設置辦法》，海洋庇護區審議之結果、陳情意見參採情形及其他有關資訊，將於公開網站或以其他適當方法告知公眾。

公民參與方面，於海洋庇護區送交審議會審議前，會依據《海洋庇護區劃定辦法》第6條及《海洋保育法》第9條規定，辦理公開展覽30日及舉行公聽會，並將相關意見與公聽會紀錄併同提送審議會審議。審議會及其專案小組開會時，可視案件需要邀請有關機關、利害關係人、民間團體或專家學者列席說明，必要時可洽請有關機關派員協助實地調查；審議通過後，由中央主管機關核定並公告。