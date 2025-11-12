海洋保育民間團體赴日交流 攜手守護海洋

記者孫建屏／高雄報導

為拓展我國民間團體、原住民族等在國際海洋保育領域的視野與實踐經驗，海委會海洋保育署首度啟動114年度促進個人、民間團體、原住民各族參與國際交流活動獎助計畫，於11月7至9日支助海湧工作室、花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會、社團法人臺灣咾咕嶼協會及臺東自然人文學會，前往日本宮城縣參與第4屆南三陸町生命巡禮大會交流，展現我國民間守護海洋的豐沛能量，並藉此締結臺日合作夥伴關係。

赴日交流的民間保育團體此次聚焦「黑潮牽起的緣分」主題，吸引超過200名來自日本各地與臺灣與會者共襄盛舉，透過案例分享、座談與參訪，並在現場展示臺灣海洋保育在地守護計畫成果海報，獲得熱烈迴響。

海保署表示，大會專題分享分別由海湧工作室分享澎湖七美平和社區巡守行動、友善釣魚與食魚教育及身障潛水員淨海等在地守護行動與實踐成效；豐濱鄉港口社區發展協會強調原住民阿美族青年參與海洋保育的重要性及積極性，並介紹部落推動石梯坪硨磲貝復育的成果；咾咕嶼協會以小琉球珊瑚礁為例，分享生態監測與在地守護的機制與成效；臺東自然人文學會則以環境教育結合海岸文化保存為題，說明如何將地方知識融入環境行動，臺日雙方交流熱絡，透過經驗對談展現社區守護行動的多元樣貌與共通理念。

期間，我國民間保育團體全程參與會員大會，與日本研究者及高中生交流如何透過環境DNA技術監測氣候變遷下海洋生態系變動、在海嘯中消失的海草床復育行動等議題，也前往南三陸・海のビジターセンター（南三陸海洋遊客中心）實地參訪與地方組織交流，了解日本如何推動海洋環境教育，並參加廚餘循環再利用、永續林業管理及結合蚵田養殖與熟成葡萄酒所創造獨特的在地產業等行動，體驗「里山里海」的落實。

海保署說明，此次補助計畫成果充分展現臺灣民間團體在國際海洋議題上的行動力與創新能量，未來除自行或透過國際組織、學術研究機構進行國際合作外，將持續推動「促進個人、民間團體、原住民各族參與國際交流活動獎助計畫」（相關訊息請持續關注海保署官網，https://gov.tw/PHX），獎勵或補助人民、民間團體、原住民各族參與國際交流活動，歡迎各界踴躍參與，共同促進海洋保育、海洋生物多樣性保護，以行動守護藍色國土，深化國際合作、共築永續海洋的未來。

海保署與臺灣在地守護團體於11月7至9日參加日本第4屆南三陸町生命巡禮大會。（海保署提供）

臺灣海洋保育團體參觀在日本南三陸海洋遊客中心，了解及認識床復育行動等議題。（海保署提供）