海洋化身「巨大蓄熱池」 ？專家警告：極端氣候恐成新常態

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

國際科研團隊最新研究指出，2025年全球海洋累積的熱能再創歷史新高，成為氣候變遷的重要警訊。研究顯示，海洋升溫將進一步推升海平面上升、強化極端風暴強度，並加速珊瑚礁大規模白化與死亡，未來極端氣候恐逐漸成為「新常態」。

2025年全球海洋累積的熱能再創歷史新高，成為氣候變遷的重要警訊。（示意圖/photoAC）

這項研究發表於學術期刊《大氣科學進展》，指出2025年海洋吸收的熱量約增加23澤焦耳，規模相當於全球近40年初級能源消耗總量，創下1950年代現代觀測以來的新高。研究成果來自全球31個研究機構、超過50位學者合作，透過分布於各大洋、可下潛至2000公尺深度的數千具監測設備，即時蒐集海洋深層溫度變化數據。

廣告 廣告

梅卡托海洋國際研究所（Mercator Ocean International）海洋學家馮舒克曼（Karina von Schuckmann）表示，2025年的觀測結果再次明確證實海洋正在持續暖化。研究指出，海洋作為地球最重要的氣候調節器，吸收了人類活動產生約九成的多餘熱能，但代價是海水熱膨脹、大氣水氣增加，進而提高極端降雨與熱帶氣旋發生的風險。2025年熱帶海域、南大西洋與南冰洋的吸熱情況尤其明顯，即便受到反聖嬰現象影響，全球海面均溫短暫回落，仍高居歷史第三高，整體海洋熱含量依舊攀升。

研究團隊總結指出，長期大量燃燒化石燃料、導致溫室氣體濃度上升，仍是海洋暖化加速的核心原因。馮舒克曼強調，當前氣候系統中最大的變數已不再是自然條件，而是人類的選擇；唯有立即落實減碳行動，才有機會減緩氣候變遷對人類社會與生態系帶來的衝擊。

更多FTNN新聞網報導

疑遇黑冰釀禍！南韓高速公路同路段清晨連環撞 4起事故釀5死

太子集團陳志被捕！妻子疑是中國「炫富網紅」 家養鯊魚、女兒彈鑲金鋼琴

癡情人夫救癌妻散盡家財發文求援 善心人豪贈「50公噸地瓜」籌款

