海洋大學串聯全臺 31 所高中職共同推動海洋教育

【記者陳水旺基隆報導】

台灣是「海洋國家」，為培育具備海洋視野、科學素養與國際競爭力的新世代人才。位於基隆的「海大附中」(原為基隆水產學校)特別串聯全臺 31 所高中職，持續深化高中與大學之間的人才培育鏈結，希望充分發揮大手牽小手的教育精神。



海大校長許泰文表示，海大長期肩負推動海洋教育與社會責任的使命，從基隆在地深耕，逐步延伸至新北、臺北、桃竹苗、中南部及離島地區，包括金門、馬祖與今年新加入的澎湖。合作版圖的擴大，不僅展現各校對海洋教育的重視，也象徵海大在海洋領域研究能量獲得廣泛肯定。海大將以全臺最完整、最專業的海洋相關學術量能，讓青年學子在探索興趣與累積能力的道路上獲得更多支持。



海洋大學將透過課程合作、師資增能、學習體驗、探索營隊及升學輔導等多元模式，協助學生從高中階段即能接觸海洋領域，更順利銜接未來學習與職涯。海大更將持續擴大合作層面，打造更具深度與溫度的夥伴關係。



海大與海大附中有30所友好高中職學校，分屬北北基、竹苗、臺中、馬祖、金門及澎湖地區，包含基隆高中、基隆女中、中山高中、暖暖高中、安樂高中、八斗高中、二信高中、輔大聖心高中、基隆商工、光隆家商、培德高職、基隆特殊教育學校、秀峰高中、瑞芳高工、金山高中、雙溪高中、時雨中學、中華商海、三民高中、南港高中、南湖高中、內湖高中、大安高工、新竹高商、苗栗建臺高中、華盛頓高中、馬祖高中、金門高中、金門農工及澎湖海事，共同推動臺灣海洋教育發展。

(2025/12/03)

