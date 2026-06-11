《海洋奇緣》真人版最終預告 巨石強森獻唱重現經典神曲
迪士尼影業暑期最強鉅作《海洋奇緣》真人版電影，今（11日）全球同步釋出全新最終預告，不僅將大銀幕的史詩規模推向全新巔峰，更首度曝光半神人「毛伊」巨石強森大展歌喉原汁原味獻唱的經典神曲〈You're Welcome〉，瞬間喚起全球影迷的熱血回憶！
預告展現真人電影無可比擬的龐大規模與情感深度，真人版透過最頂尖的寫實視覺特效，超越過往動畫的框架，無論是浩瀚無垠、波瀾壯闊的湛藍風暴，或是角色之間更具渲染力的眼神激盪，都賦予這段傳奇旅程更深層、更細膩的真摯情感，本片將帶領觀眾體驗一場比動畫更為驚心動魄、情感更豐沛的視聽交響盛宴。
更令粉絲瘋狂的是，動畫中多位超人氣角色這次都以真實質感全數回歸！在預告中，莫娜與毛伊將面對排山倒海的困難，除了行事神祕的「可可怪軍團」在大海中窮追不捨，還有躲在怪物國度裡、巨大無比且貪財炫富的巨蟹「塔馬托」正面對決！最後，更驚見渾身散發毀滅性烈焰的熔岩怪物「帖卡」嘶吼現身，極致的視覺張力逼真到令人屏息。
預告也重現了兩人笑料百出的經典互動，毛伊在危機時刻更展現幽默本色，調侃莫娜：「人生當中，有時你是英雄，但有時候得當餌。」 逼得莫娜驚呼：「等等，什麼？」 隨後更傲嬌表示：「毛伊的字典沒有『我們』，只有『我』！」 伴隨經典旋律流淌，莫娜高喊：「海洋找上我們有其道理，去拯救世界吧！」宣告今年夏天最波瀾壯闊的冒險即將啟航。
《海洋奇緣》真人版將於7月8日（三）全台大銀幕迎浪而來。最終版預告：https://youtu.be/S1_X0mQeaxw
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