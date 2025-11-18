《海洋奇緣》「真人版莫娜」現身 巨石強森回歸飾演「半神人毛伊」

《海洋奇緣》真人版電影首支預告曝光，由新星凱薩琳拉加阿雅（Catherine Lagaʻaia）飾演莫娜。迪士尼影業提供

迪士尼影業明年暑期鉅作《海洋奇緣》真人版電影正式宣布將於2026年7月9日（四）盛大登上大銀幕，首支前導預告於今日隆重登場，不僅再度帶來家喻戶曉、傳唱多年的經典金曲，好萊塢巨星巨石強森（Dwayne Johnson）將以「真面目」回歸，再次飾演備受喜愛的半神人毛伊一角。

動畫原作魅力不減 續集票房再創高峰

《海洋奇緣》動畫原版自2016年問世以來即轟動全球，總票房高達6億8720萬美元。近10年來，其人氣不僅沒有降低，反而逆勢上揚，高居串流時代點播冠軍電影。去年千呼萬喚才推出的動畫版第二集也如預期在全球締造了超越10億美元的傲人票房佳績，再次證明了這個海洋故事的強大魅力與市場號召力。

新星凱薩琳拉加阿雅 高度還原莫娜

《海洋奇緣》真人版堪稱迪士尼經典動畫真人版系列中最受矚目的一部，電影講述海洋公主莫娜遠渡重洋、與莫逆之交毛伊攜手拯救族人的動人故事。該片由曾榮獲艾美獎及東尼獎雙項大獎的熱門音樂劇《漢米爾頓》導演湯瑪斯凱爾（Thomas Kail）執導。

除了巨石強森再度飾演廣受愛戴的毛伊，在前導預告中光以背面現身即令影迷興奮不已，主角莫娜則由萬中選一的耀眼新星凱薩琳拉加阿雅（Catherine Lagaʻaia）初登大銀幕，她將展現驚豔的歌喉與高度還原的角色形象。

《海洋奇緣》真人版電影訂於2026年暑假上映。迪士尼影業提供

豪華幕後陣容 傾力打造史詩級海洋冒險

真人版電影的幕後團隊同樣十分堅強，請來眾多重量級影人共同打造這部史詩級海洋冒險。動畫原版的編劇傑瑞德布希（Jared Bush）應聲歸隊，他將聯合《海洋奇緣2》的新任編劇黛娜勒杜米勒（Dana Ledoux Miller）一同擦出全新火花。

配樂大師馬克曼西納（Mark Mancina）也再次操刀譜寫嶄新磅礴的電影樂章。掌鏡攝影師為曾獲獎的《浩劫重生》攝影師奧斯卡福拉（Oscar Faura），美術設計和服裝設計更邀請到曾參與《魔戒》三部曲的奧斯卡美術大師約翰邁爾（John Myhre）以及服裝設計師麗茲麥奎格（Lizzy Gardiner）等人，確保電影在視覺上呈現最高水準。《海洋奇緣》真人版將於2026年7月9日（四）上映。



