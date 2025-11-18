《海洋奇緣》真人版預告首登場 巨石強森以「真面目」再飾毛伊

新星凱薩琳拉加阿雅高度還原莫娜一角。（迪士尼提供）

明年暑期鉅作《海洋奇緣》真人版，將於2026年7月9日上映，首支預告於全球影迷引頸期待下於今日隆重登場，除了家喻戶曉的傳唱經典金曲再度感動人心，巨石強森更以「真面目」再飾半神人毛伊，令影迷們興奮不已。

《海洋奇緣》動畫原版自2016年面世起即轟動全球，總票房高達6億8720萬美元，將近10年來的人氣更是不降反升，高踞串流時代點播冠軍電影，去年才千呼萬喚始出來的動畫版第二集也一如預期於全球締造超越10億美元的傲人票房成績。

《海洋奇緣》真人版堪稱迪士尼經典動畫真人版系列中最受矚目的一部，敘述海洋公主莫娜遠渡重洋、與莫逆之交毛伊攜手拯救族人，由艾美獎及東尼獎雙項贏家熱門音樂劇《漢米爾頓》導演湯瑪斯凱爾執導，除了巨石強森以真面目再度飾演廣受喜愛的毛伊，在前導預告中光以背面現身即令影迷興奮不已，莫娜則由萬中選一的耀眼新星凱薩琳拉加阿雅（Catherine Lagaʻaia）初登大銀幕、一展驚豔歌喉。

幕後團隊也十分堅強，動畫原版編劇傑瑞德布希應聲歸隊，聯合《海洋奇緣2》新任編劇黛娜勒杜米勒擦出全新火花，配樂大師馬克曼西納再度操刀嶄新磅礴樂章，《浩劫重生》獲獎攝影師奧斯卡福拉掌鏡，還包括《魔戒》三部曲奧斯卡美術大師約翰邁爾、亦曾參與《魔戒》三部曲的服裝設計師麗茲麥奎格等人。

