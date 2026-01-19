海洋委員會辦合署辦公廳舍新建工程上樑儀式

▲海洋委員會舉辦合署辦公廳舍新建工程上樑儀式，由行政院院長卓榮泰(中)，與海洋委員會主任委員管碧玲共同主持。(圖／記者黃守作攝，2026.01.19)

[NOWnews今日新聞] 海洋委員會於今(19)日上午，在高雄市三民區同盟三路工地，舉辦海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程上樑儀式，祈求海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程進行順利。

海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程上樑儀式，是由行政院院長卓榮泰，與海洋委員會主任委員管碧玲共同主持，有行政院發言人李慧芝、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、海洋委員會副主任委員吳欣修、主任秘書劉國列、海洋保育署署長陸曉筠、國家海洋研究院院長陳璋玲、海巡署副署長謝慶欽、內政部國土管理署分署長林厚名、立法委員許智傑、立法委員李昆澤、台灣國際造船股公司董事長陳政宏、台灣港務公司總經理王錦榮、海事工程促進會理事長曾國正、中華民國全國漁會理事長謝龍隱、高雄區漁會總幹事楊孟凡、海巡之友總會會長王文成等人與會。

行政院院長卓榮泰並進行祭祀祈福及上樑儀式，祈求海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程進行順利。

▲行政院院長卓榮泰致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.01.19)

行政院院長卓榮泰表示，過去海洋事務被分散在22個機關，為強化海洋政策之整體性，我國從民國93年開始設置專責機關準備工作，於107年4月在前總統蔡英文領導，以及總統賴清德在行政院長任內設立海洋委員會，除了平衡南北、首都減壓，也讓經略海洋之專責機關與海洋城市─高雄市相互加乘，海洋委員會成為首個立足於南部地區之中央二級機關。

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.01.19)

海洋委員會主任委員管碧玲指出，海洋委員會有鑒於海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院辦公處所均係租賃，乃於109年經行政院審議通過合署辦公廳舍中長程計畫，此地上7層、地下2層之辦公大樓預定於117年完工，規劃取得建築能效1+級標示與綠建築及智慧建築雙黃金標章，此次新建工程舉辦上樑典禮，也期望成為首座「近零碳建築」之中央政府廳舍。

