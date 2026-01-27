海洋委員會辦114年施政成果發表會

▲行政院海洋委員會舉辦114年施政成果發表會，期藍色經濟發展與創新，讓海洋治理穩步向前。(圖／記者黃守作攝，2026.01.27)

[NOWnews今日新聞] 行政院海洋委員會於今(27)日，在高雄市前鎮區高雄軟體園區中庭交誼廳，舉辦該會及所屬機關114年施政成果發表會，期藍色經濟發展與創新，持續開展及落實各項政策及目標，讓海洋治理穩步向前。

▲海洋委員會舉辦114年施政成果發表會，有該會及所屬機關代表，以及各媒體記者與會。(圖／記者黃守作攝，2026.01.27)

海洋委員會及所屬機關114年施政成果發表會，是由海洋委員會主任委員管碧玲主持，海洋委員會主任委員吳欣修、主任秘書劉國列、海洋保育署署長陸曉筠、國家海洋研究院院長陳璋玲等海洋委員會及所屬機關代表，以及各媒體記者與會。

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.01.27)

海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋委員會主責統合我國海洋事務與政策，114年持續履行國安、治安、平安的三安，以及海洋保育、海污防治、海廢治理、海洋產業發展的四海之施政方針，均在海洋委員會與所屬機關的海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院等單位同仁的齊心協力下，讓114年國家海洋事務交出亮麗的成績單。

▲海洋委員會主任委員管碧玲(中)答覆媒體記者問題。(圖／記者黃守作攝，2026.01.27)

管碧玲說，去(114)年海洋委員會及所屬機關施政執行成果豐碩，期年年精進，持續開展及落實各項政策及目標，她提出了去(114)年海洋治理領域包括，國安守護實質升級、治安平安全面提升、海洋保護走向制度、海洋治理穩健前行等4大突破，以及10大施政重要成果包含，國家海洋政策白皮書新版發布、海洋科技營運中心完成立法、海巡署第2波大轉型等，讓海洋治理穩步向前。

▲海洋保育署署長陸曉筠說明對海洋保育的作為。(圖／記者黃守作攝，2026.01.27)

海洋保育署署長陸曉筠說明對海洋保育的作為，海洋保育署推動海洋保育法全面施行，海洋污染防治基金也正式啟動，海廢清除量達3641.6公噸遠超年度目標1500公噸，更成立了化學災害應處的國家隊，在保育、減廢、防污三軸並進，讓永續不只是理念，而是每天都在發生的行動。

至於海洋污染防治基金的啟動，將佈局未來防治量能及落實污染執法，把污染視為可被管理的風險，而不是不可避免的意外，以提升海洋環境治理韌性，而海洋保育審議會的成立，將推動海洋保育決策成為具備多元參與、專業審議的機制，回歸制度、專業與社會信任，讓保育不再是行政裁量，而是公共治理。

管碧玲感謝國人的信任與支持，讓海洋委員會去年執行成果豐碩，讓國家的海洋治理正在穩健向前，一方面以堅定執法守護國安與民眾安全，另一方面以制度與科研厚植治理底盤，也期盼115年中央政府總預算能儘快審查，讓海洋委員會有足夠資源推動智慧監偵、淨零藍碳、海洋無礙與普及全民海洋素養，讓我國海洋治理體系更臻完整，以確保海洋生態永續發展，並維護國家整體利益。



