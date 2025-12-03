海洋委員會響應國際身心障礙者日 讓全民都能親近海洋

十二月三日是國際身心障礙者日，海洋委員會自一一三年推動「無障礙親海活動」以來，參與人數從首年的四百六十九人次，大幅成長至一一四年超過二千五百人次；海委會表示，未來將持續深耕「海洋無障礙」計畫，保障身心障礙者、銀髮族及學童親近海洋的權益，也邀請更多國人一起關注、支持海洋無障礙的推展。(見圖)

海委會今(三)日說明，一一三年補助基隆市、雲林縣、臺東縣及高雄市辦理無障礙親海活動後，獲得熱烈回響與高度肯定；為回應社會期待，今年擴大補助範圍，除延續原四個地方政府外，更支持九所學校社團及十二個民間團體共同辦理無障礙親海體驗，累計體驗人次突破二千五百人，顯示國內對此類活動的需求日益殷切。

為提升活動品質與安全性，並強化服務能量，海委會國家海洋研究院於八月完成首屆「海洋無障礙服務人員職能培訓」，共二十七名學員取得資格，成為第一批具備海域安全管理、特殊需求協助與水域活動指導能力的專業服務人員，未來也將持續擴充人才資料庫。

今年，海委會亦攜手高市府及彌陀漁會，在彌陀漁港海岸光廊完成全臺首座無障礙入水輔助平台，改善以往需以臨時斜坡入水的不足；海委會已規劃自一一五年起推動為期四年的中長程場域改善與建置計畫，預計完成八處常態型無障礙親海基地，並在中央、地方與民間協力下，逐步完善海岸遊憩設施，讓海洋環境更安全、更友善。

蕭副總統在九月廿七日於新北市福隆海岸出席「臺灣無障礙海洋日」時曾強調，臺灣是海洋之子，海洋是全民共享的珍貴資源，親海是每個人都應享有的基本權益；感謝知名歌手蕭煌奇先生也認同「海洋無障礙政策」理念，在參與活動後共同加入響應行列，更在一一四年度成果影片中強調，「限制不能決定我們的世界，勇氣才可以」，管主委也說，海委會將持續整合政策、設施、人才與服務，以「平權、共融」為核心推動無障礙海洋行動，讓每一位民眾都能安全、自在地走向海洋、擁抱海洋並感受屬於每一個人的大海，共同實現「全民親海」的願景。