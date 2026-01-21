海洋富士號進港 黃偉哲到場迎賓

市長黃偉哲至安平港碼頭，迎接五百多名「海洋富士號」上的國際旅客。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

國際豪華觀光郵輪「海洋富士號」二十一日上午首度靠泊安平商港，市長黃偉哲親自迎接到訪的五三九名國際旅客及船員，並致贈禮品，推廣台南優質伴手禮與經典觀光遊程。觀旅局表示，海洋富士號造訪，展現台南郵輪觀光逐步展現成果。

黃偉哲指出，該船主要載運來自日本及歐美高端旅遊團，此行在高雄、台南及基隆停留，雖僅在台南停靠一晚，期待透過完善市區觀光安排，讓旅客對台南行，留下好印象，未來期待有更多國際郵輪與高端旅客到訪。

觀旅局安排特色藝陣迎賓，現場氣氛熱鬧；黃偉哲也致贈農特產果乾及觀光摺頁，向國際旅客推廣台南優質伴手禮與經典觀光遊程，旅客隨之展開半日及全日遊程，深入探索台南的歷史文化與城市魅力。

觀旅局長林國華表示，安平商港擁有國際級郵輪可直接靠泊的完善設施且緊鄰觀光熱區，相當適合發展國際郵輪觀光。近年持續拓展郵輪觀光市場，與台灣港務股份有限公司合作，邀請郵輪業者踩線，爭取國際郵輪靠泊安平商港，繼去年九月國際觀光郵輪「奧德賽號」停泊安平港後，再迎接豪華郵輪海洋富士號到訪。

除迎賓外，觀旅局也配置英、日語旅服人員駐點提供旅遊諮詢，並協調公車路線行駛進入港區，強化「食、宿、遊、購、行」觀光服務，讓國際郵輪旅客輕鬆暢遊台南。

海洋富士號自日本那霸出發，依序停靠高雄港、安平港、基隆港後返回那霸。