海洋富士號首泊安平 黃偉哲盼旅客體驗台日歷史連結

（中央社記者張榮祥台南21日電）國際觀光郵輪「海洋富士號」今天上午首度停泊台南安平商港，市長黃偉哲到場迎接539名旅客及船員，且送上伴手禮，期待更多國際郵輪及高端旅客到訪台南。

「海洋富士號」（MITSUI OCEAN FUJI）今天停泊安平商港，市府安排藝陣迎賓，黃偉哲則送上果乾及觀光摺頁等伴手禮，推廣台南經典觀光遊程，到訪旅客隨後展開半日及全日旅程，探索台南。

黃偉哲表示，「海洋富士號」主要載運日本及歐美高端旅遊團，此次在高雄、台南及基隆停留，台南僅停靠一晚，市府期待透過市區觀光安排，讓旅客體驗台南與日本歷史連結的城市風貌。

廣告 廣告

市府說明，「海洋富士號」全長198.2公尺、船寬25.6公尺，總噸位3萬2477噸，吃水深度6.4公尺，是日本百年海運企業三井海洋郵輪集團（MITSUI OCEAN CRUISES）於2023年創立的高端郵輪品牌。

「海洋富士號」這次從日本那霸出發，依序停靠高雄港、安平港、基隆港後返回那霸，提供旅客結合四季風情與日式款待的精緻旅遊體驗，深度探索台灣。（編輯：陳仁華）1150121