《海洋富士號》16日首航抵花蓮 揭開2026年國際郵輪觀光序幕

▲花蓮迎開春首艘國際郵輪「海洋富士號」，16日駛抵花蓮港。

【記者 周澄予／花蓮 報導】花蓮國際觀光迎來開春首波好消息！日本三井海洋郵輪旗下頂級郵輪「海洋富士號（Mitsui Ocean Fuji）」將於1月16日清晨7時駛抵花蓮港，成為花蓮港今（115）年迎接的第一艘國際郵輪，為新年度國際觀光揭開序幕。這航次載運日本旅客來台觀光，全船僅設229間套房，卻配置348名船員與服務人員，主打高端精緻旅遊服務，也象徵花蓮在國際郵輪市場中的吸引力持續回溫。根據臺灣港務公司預報，花蓮港今年預計迎接至少14個國際郵輪航次，顯示國際旅遊市場對花蓮的信心與能見度穩健提升。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有得天獨厚的山海景觀與豐富多元的人文底蘊，無論是壯闊的太平洋景緻、縱谷田園風光，或深具特色的原住民族文化，皆是國際旅客心中極具魅力的旅遊亮點。「海洋富士號（Mitsui Ocean Fuji）」在1月份即到訪花蓮，不僅為新的一年揭開美好序幕，也代表國際市場對花蓮觀光環境與整體接待能量的肯定。縣府將持續整合縣內觀光與交通資源，營造安全、友善且具溫度的旅遊環境，讓旅客深度感受花蓮的自然之美與人情溫度。

▲郵輪旅客以日本籍為主，縣府也特別請花蓮縣觀光大使志工隊，於港區提供日文與英文的旅遊導覽諮詢服務。

觀光處長余明勲表示，此次到訪郵輪旅客以日本籍為主，縣府也特別請花蓮縣觀光大使志工隊，於港區提供日文與英文的旅遊導覽諮詢服務，並提前通知市區商圈及相關業者做好接待準備。自由行旅客可搭乘接駁車直達市區麗翔飯店後，自在展開市區行程，探訪特色景點、品味在地美食；團遊旅客則將下船後搭乘遊覽車前往太魯閣國家公園，走訪峽谷風光。

余明勲處長進一步說明，太魯閣國家公園部分景點已於2025年7月1日起重新開放，包括崇德遊憩區、天祥遊憩區（含遊客中心、塔比多步道及祥德寺），以及部分高海拔的西寶以西區域，讓旅客能在安全無虞的前提下，再次親身感受太魯閣壯麗的山林景觀與人文底蘊。此次郵輪行程亦安排旅客深入天祥祥德寺，感受峽谷間的靜謐禪意，並欣賞阿勒飛斯文化藝術團帶來的原住民族歌舞展演，另將造訪全台保存最完整的日式寺院慶修院，以及香火鼎盛的港天宮等特色景點，讓每一位來到花蓮的國際旅客，都能以從容的步調，體驗花蓮「慢而美」的旅遊節奏，並留下深刻而美好的回憶。

除了迎接國際郵輪帶來的旅客外，縣府也持續透過大型節慶與主題活動，營造全年皆宜的旅遊氛圍。即將於2月7日在東大門夜市旁日出大道上登場的「花蓮太平洋燈會」，結合燈光藝術、在地景觀與夜間展演，打造冬季最具代表性的城市節慶，吸引國內外旅客走進花蓮、感受夜色中的山海魅力。縣府期盼透過多元活動內容，並結合韓國仁川直飛花蓮等國際航線的串接，持續提升花蓮整體旅遊量能，帶動縣內觀光產業與地方經濟穩健發展。（照片：花蓮縣政府提供）

