海洋富士號(Ocean Fuji)郵輪首度靠泊安平港

▲日本三井海洋郵輪集團所屬三井海洋富士號(Ocean Fuji)郵輪首度靠泊安平港碼頭。(圖／高雄港務分公司提供)

[NOWnews今日新聞] 日本三井海洋郵輪集團所屬三井海洋富士號(Ocean Fuji)郵輪於今(21)日上午，首航台南安平港，高雄港務分公司以拖船噴水方式迎接，台南市長黃偉哲並率市府團隊到安平港碼頭迎接，並致送伴手禮給旅客，現場氣氛熱絡，也為台南郵輪觀光季活動揭開序幕。

▲日本三井海洋郵輪集團所屬三井海洋富士號(Ocean Fuji)郵輪首航安平港，高雄港務分公司以拖船噴水方式來迎接。(圖／高雄港務分公司提供)

日本三井海洋郵輪集團所屬三井海洋富士號(Ocean Fuji)郵輪首航安平港，高雄港務分公司為表誠摯歡迎，以象徵歡迎的噴水儀式，熱情迎接海洋富士號郵輪首次靠泊安平港碼頭港，並由高雄港務分公司副總經理陳中龍向海洋富士號(Ocean Fuji)郵輪船長致贈首航紀念牌，以展現安平港對三井海洋富士號郵輪的重視。

廣告 廣告

高雄港務分公司副總經理陳中龍表示，首航台南安平港的海洋富士號郵輪，是繼去(114)年9月20日首航安平港的奧德賽號郵輪後，再度來訪的國際郵輪，成為安平港推動郵輪觀光的亮點成果。

陳中龍說，海洋富士號郵輪為中小型精品郵輪，屬巴哈馬籍，總噸數32477噸、船長198.2公尺、船寬25.6公尺、吃水6.4公尺，可搭載458名旅客，航程設計結合在地文化與深度旅遊體驗，以精緻服務與深度旅遊航程為特色。

此次海洋富士號(Ocean Fuji)郵輪首度靠泊台南安平港，帶來539位國際旅客及船員，台南市政府觀光旅遊局也安排八方傳統藝陣表演戰鼓、舞旗及電音三太子，以歡迎三井海洋富士號(Ocean Fuji)郵輪首航安平港，充分展現我國文化特色的活力，現場氣氛熱絡，也成為安平港2026年新年迎來的第一艘國際郵輪，為港市觀光注入嶄新活力。

▲台南市長黃偉哲(右4)率市府團隊到安平港碼頭迎接，並致送伴手禮給旅客，現場氣氛熱絡。(圖／高雄港務分公司提供)

台南市長黃偉哲也到安平港碼頭迎接，並致送芒果干、行李束帶及觀光摺頁給旅客，以推薦台南市優質伴手禮與觀光遊程，並為使郵輪旅客一上岸即能感受到安平港的熱情，旅客可就近到安平古堡、安平老街、赤崁樓等具代表性景點，親身感受台南深厚的歷史底蘊與多元城市風貌，進一步帶動地方觀光及相關產業發展。

▲台南市政府觀光旅遊局也安排八方傳統藝陣表演戰鼓、舞旗及電音三太子，以歡迎三井海洋富士號(Ocean Fuji)郵輪首航安平港，充分展現我國文化特色的活力，現場氣氛熱絡。(圖／高雄港務分公司提供)

陳中龍指出，高雄港務分公司為迎接此次海洋富士號(Ocean Fuji)郵輪首航及新年首艘郵輪到港的郵輪旅客，與港區CIQS公務單位夥伴，在郵輪靠泊期間，提供高效、專業的通關服務，以確保郵輪靠泊及旅客進出港作業順利，提供安全、友善且高品質的接待服務，以熱情迎接更多國際郵輪到訪，為我國的國際觀光注入活力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

接軌國際災防專業！台灣港務公司辦國際海事消防緊急應變研討會

持續深化港區之安全！高雄港務警察總隊舉行新卸任總隊長交接儀式

促進觀光及經濟發展！日本三井海洋郵輪公司海洋富士號駛抵花蓮港