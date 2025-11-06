海洋局辦海洋環境教育 課程傳遞海洋保育觀念

海洋局今年辦理的海洋環境教育—校園巡迴列車活動，已完成四十五場次，一千七百餘名學生參加。（海洋局提供）

高雄市政府海洋局六日表示，今年辦理的海洋環境教育—校園巡迴列車活動，已完成四十五場次，一千七百餘名學生參加，並特別邀請原鄉學童至愛河灣參與戶外海洋體驗課程。

海洋局說，本次課程由高雄科技大學漁業科技與管理系蔡文沛教授團隊承辦，巡迴足跡遍及市區、沿海及偏鄉學校，課程以活潑互動方式傳遞海洋保育觀念，從小培養「親海、愛海、知海」的環境保育意識。

海洋局指出，今年特別創新安排原鄉學童體驗，邀請茂林區多納國小、那瑪夏區那瑪夏國中及桃源區桃源國小，其中多納國小宋麒麟校長、桃源國小涂宗成校長，更親自帶隊參加，至愛河灣體驗海洋課程。專業教練全程指導立式划槳、龍舟板及水上腳踏車等無動力水上活動。

海洋局提到，對多數第一次接觸大海的偏鄉孩子而言，能親眼望見港灣風光、親手操作水上設施，是難得又難忘的體驗。活動中並貼心準備在地飲品與知名速食餐點，讓學童在歡笑與驚喜中度過愉快的學習時光，山上的孩子與我們立下山盟海誓，相約明年再見。

海洋局說明，本次課程內容涵蓋海洋危機、海洋野生動物保育、混獲問題與食魚教育等主題。海洋危機課程讓學生了解全球暖化、塑膠污染與棄置漁網對海洋生態的威脅；海洋野生動物保育介紹鯨豚、海龜、珊瑚等保育物種生態，強調尊重生命與維護棲地的重要；混獲問題以實際案例講解永續漁業的挑戰；食魚教育則倡導認識當季、在地、永續魚種，推廣聰明選魚、友善海洋的飲食觀。