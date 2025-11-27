海洋工程研討會暨國際能源論壇 盛大登場
▲第四十七屆海洋工程研討會暨國際能源論壇開幕典禮貴賓合影。（圖：海大提供）
國立臺灣海洋大學（下稱海大）表示，「第四十七屆海洋工程研討會暨國際能源論壇」本（十一）月廿七至廿八日在國立中興大學登場，今年以「探索海洋·智慧治理」為主題，聚焦智慧監測、永續工程、海洋能源與氣候調適等重要議題，吸引逾四百位學者、產業專家及政府機關代表與會。此次研討會由交通部運輸研究所、中興大學、海洋委員會、台灣海洋工程學會、臺灣港務股份有限公司與宇泰顧問公司主辦，並由水利署、文資局、漁業署、能源局等多個政府單位共同推動。
今年最受矚目的焦點之一，是海大校長許泰文特別促成國際能源論壇，邀請到國際重量級能源領域學者：美國麻州大學阿默斯特（Amherst）分校Prof. Krish T. Sharman及挪威斯塔萬格（Stavanger）大學Prof.MukChenOng來臺分享「波浪能轉換器之技術經濟模擬與設計」及「離岸風電與海洋空間永續整合」等全球海洋能源趨勢與技術動向。
本次研討會專題演講也邀請到臺灣港務股份有限公司總經理王錦榮分享我國智慧港口之科技創新與推動、日本東京大學佐竹健治教授（臺灣玉山學者）講述，近年在海嘯影響下海洋工程的進展，交通部公路局北區公路新建工程分局分局長陳永傑則分享淡江大橋工程現況、特色與創新。
兩日的研討會包含八大研討主題與海報競賽：一、波浪與水動力學、潮波流及漂沙研究發展；二、海洋能與離岸風力；三、海洋及海岸規劃管理；四、海洋資源之開發與保育暨港灣與海域工程；五、海岸防災與保護之自然解方；六、氣候變遷對海洋環境及工程衝擊；七、水下文化資產；八、海洋雷達技術發展。本屆研討會強調智慧治理概念，期望將數位化、智慧監測與管理實際融入海洋工程，不僅是傳統工程技術的延伸，更是對未來海洋工程發展方向的前瞻性探索。
海大表示，臺灣四面環海，海洋科技已成國家戰略核心。賴清德總統於二○二四年五月二十日的就職演說中提出「競逐太空、探索海洋」，再次肯定臺灣海洋科技及工程領域的重要性。台灣海洋工程學會也在此脈絡下扮演關鍵推動角色，持續透過國際論壇、教育培力、技術合作與跨領域交流，支持海洋科技研究與政策推動。
許校長身為台灣海洋工程學會前任理事長，不僅持續透過海洋大學與國內外科研合作，為臺灣智慧海洋工程與永續能源奠定技術基礎，並積極拓展國際交流平台，為國家海洋政策與產業發展挹注學術能量與國際視野。他也特別感謝現任理事長蔡立宏、中興大學林呈教授及籌備團隊投入，使此次研討會成為海洋工程領域研究成果與跨界交流的重要場域，當中也有多位海大教師與研究生參與發表，展現海大深厚量能。
