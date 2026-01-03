海洋廣場至基港大樓臨時行人通道暫時封閉 請民眾改道通行

配合基隆港東岸郵輪廣場串接工程，海洋廣場至基隆港務大樓之臨時行人通道，將封閉一個月，請民眾依改道路線通行。(記者郭基生攝)

記者郭基生／基隆報導

為了配合正在施工中的基隆港東岸郵輪廣場串接工程，海洋廣場至基隆港務大樓之臨時行人通道，將從一月七日至二月八日封閉一個月，請民眾依改道路線通行，造成民眾通行不便敬請見諒。

目前正在施工中的基隆港東岸郵輪廣場串接工程，完工後除有友善、完整及開闊之人行空間連通海洋廣場至基隆港務大樓外，民眾並可自立體平台眺望整個基隆港景，目前還在積極趕工中。

基隆市政府都市發展處表示，施工廠商已陸續完成主要跨路段鋼構平台搭建，橋樑預鑄階梯吊裝、雨遮玻璃、橋樑防護欄杆及電梯外觀鋁包版等工程，近期因準備施作臨海側鋪面，進入收尾階段，為考量施工安全，將從七日開始至二月八日封閉一個月便於施工，建請民眾依改道路線通行，現場也將有義交指揮提醒，請民眾依改道路線通行，待施工完成後再開放通行，施工期間勢必會造成民眾不便，都發處敬請民眾配合見諒。