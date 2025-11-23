海洋教育推手頒獎 基隆等6縣市獲獎

第六屆海洋教育推手獎頒獎典禮盛大舉行，共頒發四類二十二個獎項。（國立台灣海洋大學提供）

記者楊耀華∕基隆報導

第六屆海洋教育推手獎頒獎典禮盛大舉行，共頒發四類二十二個獎項，會場並設置海洋教育成果展示區，呈現獲獎者推動海洋教育的歷程與亮點，期藉由典範的傳承、創新與擴散，吸引更多夥伴投入海洋教育推動行列，齊心為海洋的永續發展攜手向前。

國立台灣海洋大學自一０八年起受教育部委託辦理海洋教育推手獎，表彰海洋教育推手們的卓越貢獻，並期待未來能有更多的團體、個人、地方政府及課程教學團隊，共同加入海洋教育推手的行列，讓海洋教育種子，在台灣深耕與發芽；海大校長許泰文感謝教育部的支持，並指出台灣海洋教育中心自一０二年起配合國家海洋教育政策發展永續推動海洋教育，持續串聯國內外資源、促進跨界合作，並感謝各界推手樹立典範，強調海大將與夥伴們持續並肩前行，共同擴大海洋教育的影響力。

廣告 廣告

「海洋教育推手獎」共分為四類獎項，其中「團體獎」及「個人獎」是由政府機關（構）及學校推薦，經評審小組初審及決審兩階段評審，這屆評選出宇泰工程顧問有限公司、金門縣潮間帶學會、財團法人孩子的書屋文教基金會及海景世界企業股份有限公司等四個獲獎團體，以及五名個人獎：李孟芳副教授、林佑霖校長、林見松董事長、林金山秘書及謝淑玲特聘教授兼副校長。

另從全國二十二個地方政府中評審出「地方政府獎」六個傑出單位，包括特優的台南市、基隆市及澎湖縣政府，以及優選的台北市、高雄市與金門縣政府，並選拔出七組參賽團隊獲「課程教學團隊獎」，包括基隆市八斗國小、長興國小、港西國小與高雄市興達國小、新竹市青草湖國小、彰化縣立草湖國中、新北市立尖山國中、基隆市安樂高中。