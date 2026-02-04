海洋文化領航計畫開跑 徵件補助啟動引航臺灣向海而行

為深化臺灣海洋文化內涵、推動海洋意識成為社會主流，海洋委員會宣布啟動「115年海洋文化領航計畫」徵件補助作業，即日起開放各界申請。計畫延續「復振航海文化力」核心精神，廣邀各級學校、民間團體及博物館、社教館所投入，透過發掘航海知識、族群用海智慧、岸海聚落生活及海洋藝文創作等多元面向，深化臺灣與海洋之間深厚而立體的文化連結。

↑圖說：海洋文化領航計畫於114年補助宜蘭縣岳明國民中小學辦理「攜手國際‧航向蔚藍～樂觀小帆手‧海洋臺灣夢3.0」計畫，讓多校學童與法國學生一同航行交流（圖片來源：海洋委員會提供）

海洋委員會指出，115年度計畫規劃「薪傳」、「船藝」、「藝海」三大徵件類別，從用海知識的保存與轉譯、舟船技藝的實踐與交流，到海洋文化的當代表述，全面支持海洋文化的多元發展。「薪傳」類著重於航海智慧與海洋文化脈絡的整理與出版，期盼將珍貴知識轉化為教育與研究的重要基礎；「船藝」類聚焦造舟技藝傳承、修復、航行實踐及國內外交流，讓舟船文化在當代持續航行；「藝海」類則以海洋為創作核心，支持藝術展演、展覽與跨域創作等文化體驗行動，拓展海洋文化的公共參與。

因應文化創意產業發展趨勢，115年度計畫特別在「藝海」類別中新增「海洋設計創意類」，鼓勵設計者將海洋文化意象融入產品設計、品牌轉譯與視覺創新，讓海洋文化走進日常生活，豐富民眾對海洋的文化想像與情感連結。

↑圖說：115年度海洋文化領航計畫規劃「薪傳」、「船藝」、「藝海」三大徵件類別。（圖片來源：海洋委員會提供）

本年度徵件對象為各級學校、民間團體以及公私立博物館與社教館所，申請期限自即日起至115年2月25日止，採線上申請方式，須透過海洋委員會「海洋領域補助案入口網」完成填報並上傳相關文件。補助額度方面，學校單位每案最高補助新臺幣100萬元，民間團體每案最高50萬元，公立博物館及社教館所合作經費每案最高可達200萬元，期望支持不同規模與型態的文化行動共同參與。

為協助申請單位掌握徵件方向與重點，海洋委員會將於115年2月5日舉辦兩場線上徵件說明會，分別於上午及下午進行，內容涵蓋計畫理念、類別介紹與申請流程，歡迎有意投入海洋文化行動的單位踴躍報名參與。

↑圖說：115年度海洋文化領航計畫徵件對象為各級學校、民間團體及博物館、社教館所，自即日起至115年2月25日止受理申請。（圖片來源：海洋委員會提供）

海洋委員會強調，海洋文化不僅承載歷史記憶與傳統技藝，更是當代社會珍貴的文化資產。「海洋文化領航計畫」推動以來，持續透過專書出版、舟船復振、國際交流與藝文創作，提升海洋文化的公共能見度與社會參與度，讓用海智慧得以完整保存，也讓海洋成為創作靈感、生活日常與世代對話的共同語言。期盼各界踴躍提案，攜手讓海洋不只是地理環境，更成為凝聚認同、啟發創意與連結世界的重要文化力量。

