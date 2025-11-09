海洋新創戲劇 藝起海洋

海洋委員會創新啟動「復振航海文化力」計畫，期待從人文領域創造人與海對話的新語言，今年召集歷屆參與「復振航海文化力」的演藝團隊，共創「藝起海洋-海洋新創戲劇展演」，以舞臺為洋、人為扁舟，引領觀眾重新凝視向海的文化經緯，於昨（九）日在衛武營國家藝術文化中心盛大登場。（見圖）

「藝起海洋-海洋新創戲劇展演」由南台灣交響樂團領銜，四組優秀的表演團隊共同創作：人劇團、楚殷舞蹈團、HPS舞蹈劇場及國立臺灣藝術大學跨域表演藝術所；四組團隊各具特色，代表著臺灣當代表演藝術的多元面貌與創新精神，他們以其獨特的藝術語言，將海洋文化的深厚底蘊與當代創作相結合，展現出對海洋的敬意與思考。

海委會管碧玲主任委員表示，她致力於賦予海洋藝文納入國家文化核心的敘事版圖，這場匯集藝術家優席夫老師、洪根深教授及國家文藝獎得主柯金源導演的恢弘製作，在國家級藝術殿堂演繹海洋超越了地理邊界，以藝術書寫這片島嶼和海洋交融的深邃脈動；該演出是海洋藝文扎根與創新的集大成，四部樂章，由海洋記憶誕生的藝術盛典，讓音樂化為潮水，舞蹈乘風躍動，透過交響詩、多媒體光影與肢體飄動的融合，在國家級戲劇殿堂輻射出島嶼的脈動，透過象徵性的藝術手法，喚起臺灣人民與海洋共生的歷史記憶。

該節目主視覺由國際知名的阿美族藝術家優席夫老師授權提供，畫作色彩鮮豔紅黑線條強烈對比，刻畫身體與海浪般的力量，作品象徵與海共融，以智慧、勇氣迎來海洋的「豐收」，展現原住民航海文化的生命韌性與榮光；這幅畫成為「藝起海洋」的靈魂，展現出舞者在光影與旋律中，描繪臺灣海洋的血脈。

標準字「藝起海洋」則由現代水墨大師洪根深教授惠賜，洪根深教授的墨寶，字形蒼勁雄渾，展現出海浪起伏的韻律與氣象，寓意海洋文化綿延不息、精神生生不滅；其筆法流轉間蘊含太極動勢與潮汐節奏，寫出島嶼胸襟與大海堅韌，象徵臺灣向海發展的文化力量。