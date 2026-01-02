海洋治理實錄！海保署出新書 揭密保護區「如何在現場活起來」

被譽為「台版海洋治理航海日誌」的《與海共生Ⅱ：海洋保護區之設計與實踐》，透過在地衝突與共管案例，為海洋保育勾勒出真實的實踐藍圖。（海保署提供）

隨著《海洋保育法》於民國114年7月上路，台灣正式邁入海洋治理新紀元。海洋委員會海洋保育署近期發表新書《與海共生Ⅱ：海洋保護區之設計與實踐》，這部續作跳脫枯燥的法條，直接深入基隆潮境、新北貢寮等實務現場。海保署長陸曉筠強調，第一冊談的是制度，這冊則是聚焦制度「如何在現場活起來」，透過在地衝突與共管案例，為海洋保育勾勒出真實的實踐藍圖。

《與海共生Ⅱ》全書收錄七大章節，揭露海洋保護區從口號走向實質治理的艱辛過程。書中特別點出，台灣早期的「漁業資源保育區」正逐漸轉型，從復育特定物種擴展到保護整體棲地環境。值得關注的是，專書以澎湖南方四島國家公園的禁漁提案為例，直言前瞻性的保育政策必須正視其「政治性」，在面對地方衝突與不確定性時，應以更細膩的方式在在地脈絡中找工具，讓保育不再只是空洞的行政口號。

專書中也詳細記錄了原住民族的貢獻，以阿美族都蘭部落為個案，分享如何結合傳統生態知識（TEK）與現代海洋科學，自主規劃保護區。此外，因應科技發展，書中也介紹了如何導入科技執法技術與制度化財務規劃，確保保護區能永續經營，而不受限於預算短缺或人力不足。

也紀錄為了讓台灣經驗與國際接軌，海保署去年8月邀請國際專家走訪基隆潮境、桃園藻礁及金門等地，實地瞭解社區行動如何回應生態挑戰。目前這套被譽為「台版海洋治理航海日誌」的專書已上架，海保署期盼透過這本權威指引，讓大眾能更深入瞭解如何真正與大海和平共生。

