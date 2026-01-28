海洋治理穩步向前 海委會四大突破與十大重要成果
海委會主委管碧玲廿七日率領所屬機關(構)召開一一四年施政成果記者會，現場提出了海洋治理領域計有「國安守護實質升級」、「治安平安全面提升」、「海洋保護走向制度」、「海洋治理穩健前行」等四大突破，以及十大施政重要成果，包含「國家海洋政策白皮書新版發布」、「海洋科技營運中心完成立法」、「海巡署第二波大轉型」等；除感謝國人的支持，讓海委會去年執行成果豐碩，管碧玲也期許海委會年年精進，持續開展及落實各項政策及目標。(見圖)
海洋委員會今(廿八)日說明，海委會主責統合我國海洋事務與政策，一一四年持續履行「三安(國安、治安、平安)、四海(海洋保育、海污防治、海廢治理、海洋產業發展)」的施政方針，在海委會與所屬的海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院等全體同仁齊心協力下，國家海洋事務交出漂亮成績單。
海洋治理有四大突破：一、「國安守護實質升級」：爭取二百八十五億特別預算推動海巡全面轉型，落實「海空一體、全時監控、全海域感知」，同時造艦計畫也穩定推進，一一四年單年交船十八艘、累計一百一十六艘；另外應對中國二次軍演、併航驅離海警船八百零五艘次，海巡也秉持專業全天候應對，在海纜安全、漁權守護、生命線防護，都有具體成績。二、「治安平安全面提升」：治安方面，查緝毒品、槍枝、走私、偷渡全面提升，成功阻止破萬公斤毒品流入社會，預估擋下一.一億人次吸食；平安方面，則秉持救生救難不分國籍、不分晝夜的精神，成功救援六百人，包含一百三十四外籍人士，並全力辦理風災、海難及醫療後送。三、「海洋保護走向制度」：海洋保育署推動《海洋保育法》全面施行，海洋污染防治基金也正式啟動，海廢清除量達三千六百四十一.六公噸遠超年度目標一千五百公噸，更成立了化學災害應處的國家隊，在保育、減廢、防污三軸並進，讓永續不只是理念，而是每天都在發生的行動。四、「海洋治理穩健前行」：一一四年政府投資海洋預算首次突破三百億元，法制面完成多項關鍵立法，也成立國家海洋科技營運中心，更為基層擴充人力、改善待遇、設立海巡節，讓第一線人員有尊嚴、有支持，也有未來。
此外，管碧玲也列出一一四年海洋委員會十大施政重要成果：一、國家海洋政策白皮書新版發布：建構我國海洋政策的根基，清楚界定臺灣要成為什麼樣的海洋國家，讓跨部會政策、預算與立法，都有一致的戰略方向。二、海洋科技營運中心完成立法：藉由基礎調查船隊建立我國的海洋知識主權，推動長期、系統性的科學調查，落實精準治理與鞏固國際話語權。三、海巡第二次大轉型推動：爭取二百八十五億特別預算，推動科技化、立體化、全天候的監控與海域感知，強化海巡能量，以應對灰色地帶威脅與區域情勢。四、海洋污染防治基金啟動：佈局未來防治量能及落實污染執法，把污染視為可被管理的風險，而不是不可避免的意外，提升海洋環境治理韌性。五、海洋保育審議會成立：推動海洋保育決策成為具備多元參與、專業審議的機制，回歸制度、專業與社會信任，讓保育不再是行政裁量，而是公共治理。六、海洋有效保育區(OECMs)推動：透過劃設或認定具生態代表性、良好連結之「保護區」，將有效保護融入日常治理之中，以兼顧生物多樣性、生態完整性與永續利用。七、海洋遊憩安全保護：透過GoOcean APP與智慧系統事前預警，以及海巡志工協勤、救生衣提供等事中處理，讓人民能安心接近海洋，讓海洋產業發展與安全並行。八、海洋平權建構：藉由中長程計畫辦理一系列有關「海洋無障礙」的制度設計、活動規劃、人才培育與親海設施，讓海洋成為全民共享的公共空間。九、科專計畫補助提高：發展產學合作來擴大海洋科學研究，由一一三年一千四百萬提高至七千一百四十五萬，讓政策不只停留在制度層面，而能轉化為實際能力與解方。十、企業ESG貢獻獎頒發：公開表揚善盡企業社會責任、積極推動海洋永續的企業，引導企業與市場力量投入海洋永續，讓公共目標轉化為全社會的行動。
管碧玲感性表示，感謝國人的信任與支持，讓海委會去年執行成果豐碩；國家的海洋治理正在穩健向前，一方面以堅定執法守護國安與民眾安全，另一方面以制度與科研厚植治理底盤，也期望一一五年中央政府總預算能儘快審查，讓海洋委員會有足夠資源推動智慧監偵、淨零藍碳、海洋無礙與普及全民海洋素養，讓我國海洋治理體系更臻完整，確保海洋生態永續發展，並維護國家整體利益。
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 176則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 52則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 139則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 7則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 503則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 47則留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 24則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 85則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 18則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 5 小時前 ・ 118則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 152則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 173則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 169則留言